父の死亡後、銀行口座が凍結されてしまいました…。公共料金や住宅ローンの引き落としはどうなるのでしょうか？

父の死亡後に銀行口座が凍結されると引き落としは止まる

銀行が父親の死亡を知ると、父親名義の口座は凍結されます。口座が凍結されると、預金の引き出しや振り込みだけでなく、公共料金やローンなどの自動引き落としも原則としてできなくなります。

死亡届を役所に提出しただけで、すぐにすべての銀行口座が凍結されるとはかぎりません。多くの場合、家族から銀行へ死亡の連絡をした時点、または銀行が何らかの形で死亡の事実を確認した時点で凍結されます。

ただし、凍結前であっても、父親の預金を自由に使ってよいわけではありません。預金は相続財産になるため、相続人の一人が勝手に引き出すと、後でトラブルになる可能性があります。

そのため、まずは通帳や銀行の明細を確認し、父親の口座から何が引き落とされていたのかを整理しましょう。光熱費や住宅ローン、保険料、クレジットカードなどを確認しておくと、その後の手続きが進めやすくなります。



公共料金は名義変更と支払口座の変更を早めに行う

光熱費や電話、インターネットなどの公共料金は、父親が契約者になっている場合があります。父親の口座が凍結された場合、引き落としができず未払いにつながるおそれがあるため注意が必要です。

未払いになっても、すぐに電気や水道が止まるとはかぎりません。しかし、放置すると督促状が届くほか、延滞金が発生したりすることが考えられます。さらに支払いが遅れ続く場合は、生活に必要なサービスが使えなくなるおそれもあるため、早めの対応が必要です。

同居していた家族がそのまま自宅に住み続ける場合は、各事業者に連絡し、契約名義や支払口座を変更しましょう。手続きの際は、請求書や検針票、契約者番号が分かる書類を手元に用意しておくと、口座振替やクレジットカード払い、払込票払いなどに変更も進めやすくなります。

すでに未払いが発生している場合は、各事業者へ事情を説明し、支払期限や支払い方法を確認しましょう。相続放棄を検討している場合は、支払いが相続に影響する可能性もあるため、先に専門家へ相談すると安心です。



住宅ローンは団体信用生命保険の加入有無を確認する

父親が住宅ローンを返済中だった場合、まず確認したいのが「団体信用生命保険」への加入有無です。団体信用生命保険とは、住宅ローンの契約者が亡くなった場合などに、保険金でローン残高が返済される仕組みです。

団体信用生命保険に加入していて、保険金の支払い条件を満たす場合は、住宅ローンが完済される可能性があります。ただし、手続きは自動で進むわけではないため、遺族が金融機関へ連絡し、死亡診断書などの必要書類を提出します。

一方、団体信用生命保険に加入していない場合や、保険金が支払われない事情がある場合は、相続人がローンを引き継ぐ可能性があります。その場合は、誰が自宅を相続するのか、返済を続けられるのかを確認しながら、金融機関と相談して住宅ローンの扱いを決めましょう。

住宅ローンの返済を放置すると延滞扱いとなり、返済の引き継ぎや条件変更について金融機関にしにくくなるおそれがあります。そのため、父親に住宅ローンがあると分かった時点で、早めに借入先の金融機関へ連絡することが大切です。



口座凍結後は支払先を整理して早めに手続きする

父親の銀行口座が凍結されると、公共料金や住宅ローンの引き落としは止まる可能性があります。まずは通帳や明細を確認し、どの支払いが父親の口座から行われていたのかを整理しましょう。

公共料金は名義や支払口座を変更し、住宅ローンは団体信用生命保険の加入有無を確認することが大切です。手続きが遅れると未払いにつながるため、不明点がある場合は金融機関や各事業者、専門家に相談しながら早めに対応しましょう。



出典

一般社団法人全国銀行協会 預金相続の手続の流れ

住宅金融支援機構 ご返済中の方 ご本人がなくなられたとき

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー