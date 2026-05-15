祖父が集めていた「記念硬貨」を売ろうとしたら、思ったほど値がつきませんでした…。プレミア価格になるのはどのような硬貨なのでしょうか？

「記念硬貨」の扱い

記念硬貨は市場で一般的に流通している500円硬貨や10円硬貨などと同様、通常通り使用できます。ただし記念硬貨は素材や大きさが異なるため、自動販売機などでは使用できないケースもあるようです。

また、日本銀行や各種金融機関で一般的な貨幣と両替できます。



銀行での両替には手数料がかかるケースがある

記念硬貨を両替する場合、金融機関によっては手数料を支払う必要があるようです。例えば三菱ＵＦＪ銀行では、記念硬貨および旧券・旧貨の両替について、100枚まで770円の手数料を徴収しています。

三井住友銀行では、「現金整理手数料」として101～500枚までは550円（税込み）の手数料がかかります。



多くの記念硬貨にプレミアは付かない

記念硬貨と聞くと価値が高そうに思えるかもしれませんが、実際には額面を大きく超える価値の記念硬貨は多くないようです。

理由のひとつとして「発行枚数が多いこと」が挙げられます。大量に発行されている場合、記念硬貨を所持している人が多く、流通しやすいでしょう。また入手がしやすければ需要と供給のバランスが偏らないため、価値は上がりにくいと考えられます。

ほかにも、キャッシュレス化で硬貨に対する関心が薄れていることや、偽の記念硬貨が出回って真贋の見極めが難しいことなども理由として挙げられます。



記念硬貨にプレミアが付くケース

とはいえ一部の記念硬貨には額面以上の価値が付されることもあるようです。価値が出るケースとして、次のような内容が挙げられます。



・発行枚数が少なく希少である

・人気のあるテーマの硬貨である

・状態がよく箱や解説書なども完備している

・金や銀など高価な素材を使用している

流通量が少なければ、需要に対して供給が限られるために価値が上がる可能性があります。また人気のあるテーマであれば、やはり需要が大きくなる傾向です。

記念硬貨の中で、プレミアが付いているケースを見てみましょう。

1970年に開催された大阪万博の記念硬貨は金で発行されました。額面が数万円でも、数十万円で取引される場合があります。また、天皇陛下の在位60年を記念した10万円硬貨は、40万円超で売却できるケースがあるようです。

さらに、長野オリンピックの記念硬貨は、10万円の額面でも30万円以上の査定がつく可能性があります。このように記念硬貨によっては、額面の何倍もの価値を持つことがあります。



記念硬貨は価値が変動する

発行枚数が多くなく、かつ人気のテーマの硬貨で状態が良い場合には、将来的に売却を検討するケースもあるでしょう。

記念硬貨の相場は状況によって変動します。例えば金素材の硬貨であれば、金相場が上昇することで価値が大きく上がる可能性が高いです。

売却を考えているのであれば、素材の相場や硬貨の人気度合いなど、取引状況に関する情報を得てから行うとよいかもしれません。



希少性や素材などによっては記念硬貨にプレミアが付く場合がある

記念硬貨の多くは額面を大きく超えるほどの価値を持たないとされています。ただし、流通量が少なかったり状態がよかったり、価値の高い素材が使われたりしていれば、額面の数倍の価値が付されることがあります。

もし記念硬貨を持っていて売却を考えているのであれば、素材の相場や市場での流通状況、コレクター需要などを確認したうえで、売却時期を検討するとよいでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー