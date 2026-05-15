旬のライラックをイメージした紫カラーのアフタヌーンティーが登場

東京の「ファンケル 銀座スクエア」9階にある「創作料理 FANCL 令和本膳」は、ファンケル直営のレストラン。和の創作料理を楽しめるだけでなく、職人が織り成すアフタヌーンティーも人気のお店です。

そんな「創作料理 FANCL 令和本膳」では、2026年6月30日（火）までの期間限定で「無花果とライラックのアフタヌーンティー」が開催されています。

「無花果とライラックのアフタヌーンティー」は、水溶性食物繊維や鉄分などが豊富のイチジクをふんだんに使用し、ライラックをイメージして紫色に仕立てたアフタヌーンティー。みずみずしい「たたき無花果と葛切り」、「無花果のフラワーケーキ」などの季節感あふれる繊細な和スイーツ、さらに「無花果蜜煮 胡麻酢かけ」などの和食店ならではのセイボリーなど、和の趣あふれるメニューを堪能できます。

また、お抹茶を含む日本茶5種と、ノンカフェインティー15種もあわせて楽しむことができます。どれもおかわり自由なので、スイーツやセイボリーごとに合うお茶探しをしてみるのもオススメですよ。

「無花果と林檎のヴァイオレットソーダ」

紫カラーがさわやかな「無花果と林檎のヴァイオレットソーダ」は、単品1400円（セットプラン6700円）でいただけます。アジサイのような色合いで、梅雨シーズンも華やかにティータイムを彩ってくれそう！

アフタヌーンティー中には、「自家製わらび餅」と「炒りたてほうじ茶」の2つのワゴンサービスも登場します。

「自家製わらび餅」は、できたてのわらび餅を、きな粉、黒蜜、みたらしの3種のタレから好みのものを選べるぜいたくなサービス。焙烙（ほうろく）を用いて淹れられる、香り豊かな「炒りたてほうじ茶」といただけば、心もホッとほぐれること間違いなしです。

また、公式サイトから予約すると、3つのティースタンドから好きなものを1つ選ぶことができるという嬉しいサービスも。自分好みのティースタンドを選べば、アフタヌーンティーもさらに楽しめること間違いなしです。気になる人はチェックを忘れずに！

和の趣あふれる「無花果とライラックのアフタヌーンティー」。週末のご褒美に、ぜひ訪れてみてはいかかでしょうか。



AFTERNOON TEA MENU

■スープ玄米摺り流し■甘味5種玄米シュー 無花果カスタードたたき無花果と葛切り無花果フラワーケーキ無花果羊羹紫香る 和のプリン■前菜3種無花果とカッテージチーズのサラダ稲荷無花果とピスタチオのパテドカンパーニュ無花果蜜煮 胡麻酢かけ■お食事無花果と生ハムの押し寿司■練りたて自家製わらび餅(きな粉、黒蜜、出汁みたらし)■玄米粉のスコーンたい焼き(豆乳ホイップ、銀座はちみつ、無花果ジャム)■お茶20種 （おかわり自由）・日本茶5種抹茶、煎茶、釜炒り茶、ほうじ茶、玄米茶・ノンカフェイン15種ローズヒップピーチ、ブルーエルダーフラワー、リンゴとグリーンルイボス、ふわり桃の香りハーブティー、パイナップル＆ココナッツ、梅と青じそのグリーンルイボス、マスカットハーブティー、イランイランハーブティー、アサイールイボス、ドラゴンフルーツハーブティー、メイプルナッツの大麦ティー、シチリアレモン、ルイボスキャラメル、マヌカハニージンジャー、よもぎ茶

■創作料理 FANCL 令和本膳 「無花果とライラックのアフタヌーンティー」

場所：東京都中央区銀座5-8-16 ファンケル銀座スクエア 9F

TEL：03-3289-0722

期間：〜2026年6月30日（火）

営業時間：14〜17時

定休日：月1回定休日あり

料金：5300円（税・サービス料込）

※季節限定ドリンク 「無花果と林檎のヴァイオレットソーダ」（ノンアルコール）付きの場合、6700円

※写真はすべてイメージです。

※最新の営業状況は公式サイトをご確認ください。

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Text：望月七愛



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

