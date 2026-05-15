「このままでは1.3億円の負債を抱える」と宣告され戦慄！現役テレ東社員のワーママが“お金の整理”をした結果
テレビ東京社員でありながら漫画家の肩書きも持つ真船佳奈さん（36歳）の新しいコミックエッセイ『さよなら！行き当たりばったり人生！お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』（KADOKAWA）。新刊では子どもが生まれてからバタバタで手がつけられなかったお金の管理や収納、片付けといった暮らしの課題に向き合っています。
4歳の息子さんとの生活に追われるなか、家や片付け、お金の管理にまで目を向けるのは簡単なことではありません。それでも現在は、新しい住まいで落ち着いた暮らしを実現し、まもなく第二子の出産も控えています。
「数字に関わることがとにかく苦手」だという真船さんがどうやってお金と向き合うようになったのかを聞きました。
※本記事は全3回のうちの2本目です
◆「このままでは1億3000万円の負債を抱える」と宣告され…
――本の中で真船さんは、FPさんから「このままでは将来、1億3000万円の負債を抱える計算になります」と衝撃の宣告をされてましたね。
真船佳奈（以下、真船）：最初は金額が大きすぎて「保険を買わせるために言ってるのかな」って疑ってしまいました（苦笑）。夫も同じ意見でしたね。でもたとえそこまでの金額じゃなくても、お金が出ていく一方なのは事実だったので、見ないふりはしてられない。どうにかしなくてはいけないタイミングではありました。
――マンション購入、引越し、収納の仕組み作り、お金の整理と大変だったところはどこですか？
真船：マンション購入までは内見とかも楽しかったんですよね。でも引っ越してからが大変でした。収納を買う前にちゃんとサイズを測って、お店でも物を買う前に一歩立ち止まって、これは何センチでどこに入るのかを考えて……数字に関わることが本当に嫌いだったので苦労しました。それから、住宅ローンを組んだので、そのときに収入と支出の内訳を整理する「お金の見える化」も行ったのですが、それがものすごく大変でした。
◆恥を捨てて描いたリアルな私生活
――「お金の見える化」のチャート作りをして、それぞれの銀行口座から家のローン、そして家族共有口座には貯金をすることにしたそうですが、貯まっていますか？
真船：「年間にこれだけ貯めるぞ！」みたいな具体的な目標はないんですけど、家を購入してからは無駄遣いがかなり減り、少しずつではありますが確実に貯まってきている実感はあります。夫婦お互いのNISA口座なども少しずつ増えています。ただお金の管理はまだまだですね。
――今回はいつも以上にお金や家、料理などの真船家のリアルな生活が描かれていますね。
真船：はい、今回はかなり恥を捨てて書いてます。これまでの子育て漫画では、いろんな考え方のお母さんたちがいるので、誰かが一方的に傷つくことがないように表現をかなりオブラートに包んだり、反対の立場の意見も書くようにするなど気を遣ってました。今回はそういった配慮はなしで、正直に描いてます。
◆知らないと使えない支援制度の壁
――ベビーシッターさんは高額なイメージがあります。実際はどうなんですか？
真船：東京都の一部の区では子ども1人あたり144時間までベビーシッターの一時利用補助制度があり、実質無料になる制度があるので、ありがたく利用させていただいています。周りでも頼んでいる人も増えてきているように感じます。区によっては家事代行サービスも補助があり、料理の作り置きや水回りのお掃除とかお願いできるそうです。
ただシッターさんや家事代行サービスも知らない人も多く、自分から情報を取りにいかないとたどり着きません。23区それぞれ制度が違うかもしれませんが、区の公式サイトや広報誌をしっかり読み込まないと出てこない情報もあります。
4歳の息子さんとの生活に追われるなか、家や片付け、お金の管理にまで目を向けるのは簡単なことではありません。それでも現在は、新しい住まいで落ち着いた暮らしを実現し、まもなく第二子の出産も控えています。
※本記事は全3回のうちの2本目です
◆「このままでは1億3000万円の負債を抱える」と宣告され…
――本の中で真船さんは、FPさんから「このままでは将来、1億3000万円の負債を抱える計算になります」と衝撃の宣告をされてましたね。
真船佳奈（以下、真船）：最初は金額が大きすぎて「保険を買わせるために言ってるのかな」って疑ってしまいました（苦笑）。夫も同じ意見でしたね。でもたとえそこまでの金額じゃなくても、お金が出ていく一方なのは事実だったので、見ないふりはしてられない。どうにかしなくてはいけないタイミングではありました。
――マンション購入、引越し、収納の仕組み作り、お金の整理と大変だったところはどこですか？
真船：マンション購入までは内見とかも楽しかったんですよね。でも引っ越してからが大変でした。収納を買う前にちゃんとサイズを測って、お店でも物を買う前に一歩立ち止まって、これは何センチでどこに入るのかを考えて……数字に関わることが本当に嫌いだったので苦労しました。それから、住宅ローンを組んだので、そのときに収入と支出の内訳を整理する「お金の見える化」も行ったのですが、それがものすごく大変でした。
◆恥を捨てて描いたリアルな私生活
――「お金の見える化」のチャート作りをして、それぞれの銀行口座から家のローン、そして家族共有口座には貯金をすることにしたそうですが、貯まっていますか？
真船：「年間にこれだけ貯めるぞ！」みたいな具体的な目標はないんですけど、家を購入してからは無駄遣いがかなり減り、少しずつではありますが確実に貯まってきている実感はあります。夫婦お互いのNISA口座なども少しずつ増えています。ただお金の管理はまだまだですね。
――今回はいつも以上にお金や家、料理などの真船家のリアルな生活が描かれていますね。
真船：はい、今回はかなり恥を捨てて書いてます。これまでの子育て漫画では、いろんな考え方のお母さんたちがいるので、誰かが一方的に傷つくことがないように表現をかなりオブラートに包んだり、反対の立場の意見も書くようにするなど気を遣ってました。今回はそういった配慮はなしで、正直に描いてます。
◆知らないと使えない支援制度の壁
――ベビーシッターさんは高額なイメージがあります。実際はどうなんですか？
真船：東京都の一部の区では子ども1人あたり144時間までベビーシッターの一時利用補助制度があり、実質無料になる制度があるので、ありがたく利用させていただいています。周りでも頼んでいる人も増えてきているように感じます。区によっては家事代行サービスも補助があり、料理の作り置きや水回りのお掃除とかお願いできるそうです。
ただシッターさんや家事代行サービスも知らない人も多く、自分から情報を取りにいかないとたどり着きません。23区それぞれ制度が違うかもしれませんが、区の公式サイトや広報誌をしっかり読み込まないと出てこない情報もあります。