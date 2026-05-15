今日15日(金)の関東地方は、次第に晴れのエリアが広がります。昨日14日までのような、雨や雷雨はないでしょう。最高気温は、多くの所で25℃以上の予想で、少し動くと汗ばむくらいです。

今日15日 雨具を持たずに外出可 広く夏日

今日15日(金)の関東地方は、午前9時現在は雲が多めで、気温は16℃前後の所がほとんどです。空気が少しヒンヤリと感じられます。日中は次第に晴れるでしょう。昨日14日までのように、雨雲や雷雲が湧くこともなく、空模様の変化を気にせずにお出かけできます。風も比較的穏やかでしょう。

最高気温は、26℃くらいの所が多く、少し動くと汗ばむほどになりそうです。こまめな水分補給を心掛けてください。

夜も気温の下がり方は緩やかで、朝と比べると、ヒンヤリ感は和らぐでしょう。

来週のはじめにかけて真夏日地点が続出か 熱中症注意

明日16日(土)と17日(日)は青空が広がります。にわか雨もなく、屋外のレジャーに良さそうです。ただ、熱中症には注意が必要です。特に17日(日)の日中は気温が上がり、30℃以上の真夏日の地点が増えるでしょう。

18日(月)と19日(火)も、広く真夏日の予想です。屋外だけではなく、室内でも、暑さで体調を崩してしまう危険性があります。適切にエアコンや扇風機を使うなど、無理のないようにお過ごしください。

20日(水)以降は、次第に曇りや雨の所が増えて、暑さは落ち着くでしょう。21日(木)は昼間も20℃くらいに留まりそうです。気温の変動が大きくなりますので、服装選びは慎重にしましょう。