このままじゃ髪がヤバい！薄毛やパサパサ髪はよみがえるのか？人気沸騰の「育毛鍼灸師」に聞きました
年齢と共に、髪が細くなった。分け目が気になる。髪がバサバサ。抜け毛が増えて薄毛状態に――。
こんな髪の悩みを抱える人は、男女問わずに多いでしょう。
顔の額縁である髪が弱ってくると、一気に老け見えして、泣けてきますよね。
薄毛の本格的な対策といえば、クリニックで抜け毛予防薬や発毛促進薬（ミノキシジル、内服・外用）などを処方してもらうのが一般的でした。そこに今、新たな方法が注目されています。それは東洋医学にもとづいた「育毛鍼灸（しんきゅう）」。そう、鍼（はり）とお灸です。
この方法の先駆者として、「育毛鍼灸師」の肩書を持つ白石明世さんに、話を聞きました。育毛鍼灸とは？ 髪のために自分でできる習慣とは？
◆薄毛の友人に、試しに鍼を打ってみたら…
2011年から東京・原宿で鍼灸院を営み、今では“予約の取れない鍼灸師”とも呼ばれる白石さん。著書『すごい腎活習慣』（2026年、徳間書店）や『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ系）などでも、東洋医学について発信しています。
白石さんが育毛鍼灸を手がけ始めたのは、7〜8年前。
「それまで育毛鍼灸というジャンルはなく、私の周りでもやっている人はいませんでした。私も半信半疑というか、純粋に興味本位で始めてみたのです（笑）」（白石さん、以下同）。
薄毛で悩んでいる友人に、「鍼で髪が増えたらおもしろいかも」とモニターをお願いしたら、しっかり効果が表れて、何人かのモニターも改善が見られたそうです。
さらに、以前から白石さんの患者だったファッションインフルエンサーのMBさん（男性）が、2021年から育毛鍼灸を受けたところ、髪の量が劇的にアップ。著書累計200万部のMBさんが、「ありとあらゆる薄毛治療を試した中で、育毛鍼灸がコスパ的にももっとも良かった」とSNSで発信したことで、口コミでどんどん広がっていきました。女性の患者さんも増えているそうです。
◆髪をつかさどる「腎」を整える
でもなぜ、鍼灸が育毛につながるのでしょうか。育毛のツボがある？
「鍼は、頭にも打ちますが、全身に打ちます。育毛だけに効くツボがあるというより、やはり体全体の血流をよくすることがポイントです。東洋医学では、髪をつかさどるのは『腎（じん）』。腎を整えることで、その結果として、髪のボリュームや色つやが変わってくるのです」
「腎」とは、西洋医学で言う「腎臓」ではありません。“生命エネルギーの根っこ” を意味する概念が、「腎」なのです。東洋医学で「五臓」と呼ばれる「肝（かん）、心（しん）、脾（ひ）、肺（はい）、腎（じん）」のひとつで、「腎」は生殖・性機能や髪・骨や水分代謝を“管轄”していると考えられているそうです。
育毛鍼灸で成果が出るまでの時間は人によって違いますが、白石さんのサロンではだいたい「月1回×6回」がワンセット、という患者さんが多いとのこと。
ただ、育毛のためには、鍼灸だけでなく、生活習慣もとても大切。患者さんには、食・睡眠・運動などの「養生（ようじょう）」もカウンセリングするそうです。自分でできる育毛習慣を聞きました。
◆自分でツボを押してみる――まずは「足三里」
寝る前などに自分でツボを押してみましょう。白石さんが「めちゃくちゃオススメ」というツボは「足三里（あしさんり）」。ひざの外側で、お皿の下から指４本分下がった、一番くぼんでいる場所が「足三里」です。
「私はすべての治療に足三里を入れているぐらい、有名で万能なツボです。
最近では、マウスの足三里に電気鍼をする実験で、うつ症状を緩和する可能性があるという論文が出たり、研究が進んでいるんです」
あんなに小さいマウスにもツボがあるんですね！ たしかに、ネットでググったら世界最高峰の科学雑誌『Nature』から『NHKスペシャル』（2024年5月）まで、「足三里」の研究が複数ヒットしました。
こんな髪の悩みを抱える人は、男女問わずに多いでしょう。
顔の額縁である髪が弱ってくると、一気に老け見えして、泣けてきますよね。
薄毛の本格的な対策といえば、クリニックで抜け毛予防薬や発毛促進薬（ミノキシジル、内服・外用）などを処方してもらうのが一般的でした。そこに今、新たな方法が注目されています。それは東洋医学にもとづいた「育毛鍼灸（しんきゅう）」。そう、鍼（はり）とお灸です。
◆薄毛の友人に、試しに鍼を打ってみたら…
2011年から東京・原宿で鍼灸院を営み、今では“予約の取れない鍼灸師”とも呼ばれる白石さん。著書『すごい腎活習慣』（2026年、徳間書店）や『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ系）などでも、東洋医学について発信しています。
白石さんが育毛鍼灸を手がけ始めたのは、7〜8年前。
「それまで育毛鍼灸というジャンルはなく、私の周りでもやっている人はいませんでした。私も半信半疑というか、純粋に興味本位で始めてみたのです（笑）」（白石さん、以下同）。
薄毛で悩んでいる友人に、「鍼で髪が増えたらおもしろいかも」とモニターをお願いしたら、しっかり効果が表れて、何人かのモニターも改善が見られたそうです。
さらに、以前から白石さんの患者だったファッションインフルエンサーのMBさん（男性）が、2021年から育毛鍼灸を受けたところ、髪の量が劇的にアップ。著書累計200万部のMBさんが、「ありとあらゆる薄毛治療を試した中で、育毛鍼灸がコスパ的にももっとも良かった」とSNSで発信したことで、口コミでどんどん広がっていきました。女性の患者さんも増えているそうです。
◆髪をつかさどる「腎」を整える
でもなぜ、鍼灸が育毛につながるのでしょうか。育毛のツボがある？
「鍼は、頭にも打ちますが、全身に打ちます。育毛だけに効くツボがあるというより、やはり体全体の血流をよくすることがポイントです。東洋医学では、髪をつかさどるのは『腎（じん）』。腎を整えることで、その結果として、髪のボリュームや色つやが変わってくるのです」
「腎」とは、西洋医学で言う「腎臓」ではありません。“生命エネルギーの根っこ” を意味する概念が、「腎」なのです。東洋医学で「五臓」と呼ばれる「肝（かん）、心（しん）、脾（ひ）、肺（はい）、腎（じん）」のひとつで、「腎」は生殖・性機能や髪・骨や水分代謝を“管轄”していると考えられているそうです。
育毛鍼灸で成果が出るまでの時間は人によって違いますが、白石さんのサロンではだいたい「月1回×6回」がワンセット、という患者さんが多いとのこと。
ただ、育毛のためには、鍼灸だけでなく、生活習慣もとても大切。患者さんには、食・睡眠・運動などの「養生（ようじょう）」もカウンセリングするそうです。自分でできる育毛習慣を聞きました。
◆自分でツボを押してみる――まずは「足三里」
寝る前などに自分でツボを押してみましょう。白石さんが「めちゃくちゃオススメ」というツボは「足三里（あしさんり）」。ひざの外側で、お皿の下から指４本分下がった、一番くぼんでいる場所が「足三里」です。
「私はすべての治療に足三里を入れているぐらい、有名で万能なツボです。
最近では、マウスの足三里に電気鍼をする実験で、うつ症状を緩和する可能性があるという論文が出たり、研究が進んでいるんです」
あんなに小さいマウスにもツボがあるんですね！ たしかに、ネットでググったら世界最高峰の科学雑誌『Nature』から『NHKスペシャル』（2024年5月）まで、「足三里」の研究が複数ヒットしました。