moophemのシームレスブラ新作「Smooré」で24時間快適美シルエットへ

毎日身につける下着だからこそ、「ラクなのにきれい」を妥協したくないですよね。そんな女性たちの声に寄り添い誕生したのが、moophem（ムーフェム）の新シリーズ「Smooré（スムーレ）」。シームレスブラ＆ショーツは、締め付け感を抑えながらも美しいシルエットを演出し、24時間快適な着け心地を実現。仕事中からリラックスタイム、就寝時まで心地よく寄り添う注目の新作インナーをご紹介します♡

24時間心地よく寄り添う新設計

「ブラを外した瞬間にホッとする」「下着のラインが服に響くのが気になる」そんな悩みから開発された『Smooré』。

楽天市場「下着・ナイトウェア」部門ランキング1位を獲得したナイトブラブランドmoophemが、これまで培ったノウハウを活かして誕生させたシームレスシリーズです。

高弾力ストレッチ素材とシームレス設計を採用し、身体の動きに合わせてやさしくフィット。

薄手トップスやタイトなボトムスにも響きにくく、オンオフ問わず快適に着用できます。さらに、ムレやズレ、締め付けによる不快感にも配慮されているのが魅力です。

発売を記念して、2026年5月11日（月）20:00～2026年5月16日（土）1:59まで対象商品に使える55％OFFクーポンも配布中。気になっていた方は、この機会をお見逃しなく♪

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シームレスブラ＆ショーツをチェック

シームレスブラ（幅広ショルダー）



価格：3,380円（税込）

肩への食い込みを軽減する幅広ショルダーと、横流れを防ぐ脇高構造が特徴。ノンワイヤーながら高いホールド力を実現し、背中の段差もすっきり整えてくれます。

ナイトブラ兼用としても使える安定感で、長時間着用してもラクな着け心地が続きます。

サイズ：S／M／L／LL／3L（カラー：ブラック／グレージュ）

シームレスブラ（細ストラップ）



価格：3,380円（税込）

華奢なストラップデザインで、胸元が開いた服にも合わせやすい1枚。アジャスター付きで長さ調整も可能です。カップ表面は完全無縫製仕様になっており、つるんとなめらかな見た目に。

驚くほど伸びる高弾力素材で、締め付け感を抑えたストレスフリーな着け心地を叶えます。

サイズ：S／M／L／LL／3L（カラー：ブラック／グレージュ）

シームレスショーツ



価格：2,480円（税込）

お尻をやさしく包み込むホールド設計と高弾力素材で、ズレにくく快適なはき心地を実現。タグをなくしたプリント仕様で、チクチク感を軽減しています。

さらに、綿100％クロッチと通気性素材を採用し、長時間でもムレにくく快適。熱圧着部分の接着幅を2cmに広げることで、シームレスショーツ特有の「はがれやすさ」にも配慮されています。

サイズ：S／M／L／LL／3L（カラー：ブラック／グレージュ）

毎日をラクに美しくアップデート

『Smooré』は、ただラクなだけではなく、美しいシルエットと快適さの両立を目指したインナーシリーズ。

透けにくく肌なじみの良い「グレージュ」と、どんなシーンでも使いやすい「ブラック」の2色展開で、デイリー使いにもぴったりです。

仕事中も、おうち時間も、就寝時も、24時間ずっと快適に寄り添ってくれる新感覚のシームレスブラ＆ショーツ。毎日のインナー選びをもっと心地よくアップデートしてみてはいかがでしょうか♡