タレントで実業家の紗栄子（39）が15日までに自身のインスタグラムを更新。キャミ姿で大胆に背中を“丸出し”にするなどしている撮影オフショットを公開した。

「5月12日発売のotonaSWEET 特別号の付録は、こだわって作ったALLISONBROWNのべっこう柄調光サングラス＆めがね」とつづり、表紙を飾っている「otonaSWEET」をアップ。

「めがね拭きにもなる花柄の巾着ケース付きだよ しばらく撮影オフショットあげます」と。黒や白のキャミ姿で大胆に背中を露出させている撮影オフショットなども投稿した。

この投稿にフォロワーらからは「かっこいいかわいい」「綺麗」「素敵〜」「美しい背中」「可愛すぎる」「スタイルよすぎる」などの声が寄せられている。

紗栄子は07年に20歳でダルビッシュ有投手（現パドレス）と結婚、08年3月に長男、10年2月に次男を出産したが12年1月に離婚した。長男の道休蓮は、昨年1月にモデルとしてデビューした。

現在は、タレントのほか、栃木の牧場「NASU FARM VILLAGE（那須ファームビレッジ）」の経営や被災地支援活動などを行っている。