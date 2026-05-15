「66」の竹田麗央が首位発進 原英莉花9位、2戦ぶり出場の渋野日向子は30位
＜クローガー・クイーンシティ選手権 初日◇14日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞14日に開幕した米国女子ツアーは、第1ラウンドが終了した。
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日本勢は14人が出場。5バーディ・1ボギーの「66」で回った竹田麗央が、4アンダーでシェラ・チョイ、ユン・イナの韓国勢と並びトップに立った。昨年3月に中国で開催された「ブルーベイLPGA」に続く米ツアー通算3勝目へ、好発進した。2試合連続トップ10中の原英莉花は、3バーディ・2ボギーの1アンダーで初日を終了。西郷真央、櫻井心那と並ぶ9位タイで2日目に向かう。2試合ぶり出場の渋野日向子は、4バーディ・4ボギーのイーブンパー。山下美夢有と同スコアの30位タイにつけた。西村優菜、岩井明愛は1オーバー・50位タイ、岩井千怜、笹生優花は2オーバー・72位タイの滑り出し。畑岡奈紗は3オーバー・91位タイ、吉田優利は4オーバー・102位タイ。馬場咲希、勝みなみは5オーバー・113位タイと出遅れた。3アンダーの4位タイにはコ・ジンヨン（韓国）、リリア・ヴ、アマンダ・ドハーティー（ともに米国）、2アンダーの7位タイにリディア・コ（ニュージーランド）、チャーリー・ハル（イングランド）が続く。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1500万円）。優勝者には30万ドル（約4700万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンド 成績
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