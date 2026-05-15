自分の恋愛傾向がわかる!?10天体が自身に与える影響とは？【一番わかりやすい はじめての西洋占星術】

自分の恋愛傾向がわかる!?10天体が自身に与える影響とは

第2章. 10天体を知る

ホロスコープを読む際に重要な10の天体について解説します。一つ一つを読み、自分の中で具体的なイメージを作りましょう。

10天体からは何がわかるの?

まーせ先生「ホロスコープには、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星といった8つの天体に、太陽と月をプラスした10天体が登場します。西洋占星術では、理科で習う天文学とはちょっと違った解釈で、天体について考えてきた歴史があります。10天体にはそれぞれ、昔の人たちのイメージやメッセージが込められているのです。」

ほしみ「長い歴史の中で築かれてきたのですね。でも、10の特徴を記憶できるか自信が……。」

まーさ先生「全部暗記しようとしないで。まずは12星座のように全体像をざっくりとつかみましょう。太陽、月、水星、金星、火星の5天体からでも得られる情報は多いですよ。10天体はその人の理想とする生き方や生まれ持った性質、コミュニケーションの取り方、恋愛傾向などを表しています。よくある12星座占いは、ここでいう太陽星座の性質だけで判断したものですね。」

ほしみ「私の太陽星座は牡牛座だけれど、他の天体も私を形成しているのですね。10天体が私に与える影響は均等なのですか?」

まーさ先生「いい質問ですね。影響力は天体によっても異なるし、そのホロスコープ内でのアスペクト(第4章参照)によっても変わります。特にパーソナリティに強く影響を与えるのは太陽、月、水星、金星、火星の5天体で、この5つで全体の6~7割ぐらいというイメージでしょう。生まれた時代背景など、生きていく中での外的要素を示す木星、土星、天王星、海王星、冥王星が残りの3~4割です。」

ほしみ「そうなのですね。5天体のうちでも、強く影響を受ける天体はあるのですか?」

まーさ先生「太陽と月は、その人を象徴する特別な天体ですね。太陽が表すのは自分自身で、最も大きな影響力を持つ天体。理想とする生き方、「自分がこうありたい」と思う姿を表しています。自分が今後向かっていく、いわば、未来の自分みたいなものですね。月は、生まれたときから持っている自分の内面や生活上の習慣を象徴する天体。例えるなら、実家みたいなもの。でも実家って居心地のいい人と悪い人がいるでしょう? 自分で選んで生まれてくるわけじゃないし、与えられた環境だから自分ではどうしようもないもの。そういう意味では自分のルーツに近い、自分の中の過去寄りの部分、とも言えます。」

ほしみ「月星座が実家か……納得しました! もしかして、太陽と月の性質が似ている人は生きやすくなりますか。」

まーさ先生「そうなんです。目指すべき生き方と現状の姿に差が少ないから、理想と現実のギャップに悩みにくく、葛藤も少ないのですね。ただ、この葛藤は人を成長させるものなので、ないほうがいいとも言い切れません。太陽と月の関係は興味深いので、書籍80ページでさらに詳しく話しますね。 そして、水星からは自己表現の傾向や、興味関心があることがわかるし、恋愛傾向は女性なら金星、男性なら火星から読み解けます。好きになる人の傾向も星が教えてくれますよ。」

ほしみ「いろいろな天体の影響を受けて、私ができ上がっているのですね!」

まーさ先生「興味が広がってきていますね、いいことです。それでは、次回から各天体の特徴を詳しく見てみましょう。」

【出典】『一番わかりやすい はじめての西洋占星術 』著：アストロカウンセラーまーさ