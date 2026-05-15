テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１５日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）について報じた。

大谷は１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、７回４安打無失点、８奪三振の快投で、約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）を挙げ、防御率は驚異の０・８２でメジャー首位にたっている。一方で打撃では１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１２試合＆５３打席ぶりとなる待望の７号本塁打を放ったことを伝えた。

番組では投手として３勝目を挙げた試合後のインタビューで米記者から「年齢を重ねて二刀流が難しくなっているか？」と問われた大谷が「今が一番いい。まだまだ若いと思っているので頑張りたい。納得できる形に戻ればより貢献ができるのでは」と答えたことを紹介した。

金曜コメンテーターの長嶋一茂は「大谷選手は数々のタイトルをほぼ総なめという感じでとってますけど、やっぱりサイ・ヤングなんですよ。ピッチャーとしての栄誉、サイ・ヤングをとりたいという思いというか気迫みたいなものをこの試合（１４日の投手先発）では見られましたけどね」と印象を語った。

さらに「ピッチングに関しては予定通りにきている。それでも過去２回手術している。トミー・ジョン（手術）ね。もし今後、万が一ね、どこかでトミー・ジョンの手術ってなっちゃうと多分投手生命としてはそこで終わる可能性があるんですよ」と懸念。「３回のトミー・ジョンの手術はないと言われていますから。それは前例の話なんで彼は３回やってもまだ復活する可能性はゼロではないと思いますけど、かなり難しいと言われている」と語った。

それでも「それを考えて５０センチくらい曲がるスイーパーは一番肘に負担がかかるので、封印しているんだろうなと。禁じ手が自分の中でありながらこうやって成績を出しているというのは、自分の中でいろんな試行錯誤を繰り返しながら、研究だとかに余念がないなと感じがして見事だと思います」と絶賛していた。