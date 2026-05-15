◆米女子プロゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権 第１日（１４日、オハイオ州マケテワＣＣ＝６４２３ヤード、パー７０）

渋野日向子（サントリー）は４バーディー、４ボギーのイーブンパー７０で回り、３０位でスタートした。ホールアウト後にＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「ショットがあまりいい感覚ではなくて、前半はそれなりのスコアが出たなという感じ。後半は取り返したいという気持ちがいい方向につながった」と振り返った。

前半１８番パー３の第１打はクラブ選択を迷い、グリーン手前のバンカーにつかまった。５メートル近く残ったパーパットはカップに蹴られ、３オーバーまでスコアを落としてて後半に入った。直後の１番でロングパットを沈めると、３番はフェアウェーから１メートルにつけ、７番パー５は第３打を１メートル強にからめ、この日４つ目のバーディーを奪いイーブンパーに戻した。

初開催のコースの印象を「かなりアップダウンがあるし、なかなか平坦な所では打てなかったり、練習ラウンドとは違う所まで行ってしまったり、フェアウェーも硬くなってきている。グリーンもアンジュレーションが大きかったり、傾斜も強い。タッチを合わせながらもチャンスについたところで取り切ることができたらいいなと思う」と口にした。

渋野にとって、２週ぶりのトーナメント。４日にはみずほアメリカズ・オープンの予選会に挑んだが、突破できなかった。早めに今週の会場に入り、練習に費やした。「明日はしっかり伸ばさないといけない。流れをつかめるように頑張りたい」。後半で手にした好感触とともに、浮上を目指す。