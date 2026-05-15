¡¡Æü¶ä¤¬15ÆüÈ¯É½¤·¤¿4·î¤Î¹ñÆâ´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¡Ê2020Ç¯Ê¿¶Ñ¡á100¡¢Â®Êó¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ4.9¡ó¾å¾º¤Î132.8¤À¤Ã¤¿¡£