【北京＝東慶一郎、遠藤信葉】中国の習近平（シージンピン）国家主席は１４日、午前の会談から午後の世界遺産「天壇公園」の散策、晩さん会までトランプ米大統領と時間を共にした。

天安門広場周辺には米中両国の国旗が飾られるなど友好ムードを演出する中、前回２０１７年の訪中時と同等の厚遇ぶりで臨んだ。

１４秒の握手

習氏は１４日午前、北京の人民大会堂前でトランプ氏を出迎え、１４秒にわたって握手を交わした。レッドカーペットを移動しながら親しげに言葉を交わし、トランプ氏が習氏の背中を軽くたたく様子も確認された。歓迎式典で米中両国の国旗や花を持った子どもたちの歓待を受けたトランプ氏は笑顔を見せ、その後の首脳会談冒頭で「愛らしかった」と語った。

天壇公園訪ね

首脳会談終了後、両氏は天壇公園を訪れた。１３、１４両日は一般参観を停止しており、習氏が自らトランプ氏を案内した。香港フェニックステレビは「大国の首脳に対する最高水準の儀礼で迎えた」とする専門家の声を伝えた。

天壇公園は、明、清時代の皇帝が五穀豊穣（ほうじょう）を祈る祭事を行った施設で、米大統領の訪問は１９７５年のフォード氏以来とみられる。７０年代の米中国交正常化交渉の立役者であるヘンリー・キッシンジャー元米国務長官が度々訪れたことでも知られる。

国営新華社通信によると、習氏とトランプ氏は天壇を代表する「祈年殿」前で記念撮影した。習氏はトランプ氏の前回訪中時に同じく世界遺産の「故宮」を共に参観したことに触れ、「天壇と故宮は同時期に建造され、中国人の宇宙観と処世哲学を表している」と紹介した。国の安泰を願った歴代執政者の思想が共産党にも伝承されているともアピールした。

これに対し、トランプ氏は、「天壇は中国の精緻（せいち）な古典建築と奥深い伝統文化を体現しており、実に素晴らしい」と称賛した上で、「米中両国はともに偉大な国家であり、相互理解を深めるべきだ」と応じたという。

共存呼びかけ

１４日夜には人民大会堂に戻って晩さん会が開かれた。習氏はトランプ氏と並んで会場入りし、李強（リーチャン）首相や蔡奇（ツァイチー）・共産党中央書記局書記が後に続いた。

習氏は乾杯のあいさつで、「中米両国の人民はともに偉大だ」などとトランプ氏好みの言葉を並べた。自身が掲げる「中華民族の偉大な復興」とトランプ氏の「米国を再び偉大に」のスローガンは「互いに矛盾しない」とも述べ、米中共存を強く呼びかけた。

両氏は１５日もお茶を飲みながら会談するほか、昼食を共にする予定だ。