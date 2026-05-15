シル活界隈から大注目！ナルミヤ×サーティワンのぷっくりシールは5月16日発売。

いま社会現象となっている"シール集め"（シル活）。中でも、ぷっくりとした立体的なシールが流行っています。

そんな中、子供服のナルミヤインターナショナルと人気アイスチェーン「サーティワン アイスクリーム」とのコラボ商品がSNSで注目を集めています。

発売日は2026年5月16日です。

ポップで可愛いオリジナルデザイン

ナルミヤインターナショナルは、「petit main（プティマイン）」「mezzo piano（メゾピアノ）」「LOVETOXIC（ラブトキシック）」をはじめとした人気15ブランドと、「サーティワン アイスクリーム」のコラボ商品を、5月16日に発売します。

ラブトキシックとのコラボ商品のひとつに、「アイスクリームプックリシール」（660円）があります。「サーティワン アイスクリーム」のアイスクリームをイメージしたシールです。ポップなオリジナルデザインで、1シートにたくさんのフレーバーが散りばめられています。ぷっくりとしていて、やや透け感があります。

直営店のほか、ナルミヤオンラインでも販売されます。オンラインは16日10時からの販売予定です。

※画像はナルミヤオンラインより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）