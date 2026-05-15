Ｆスターズに物色人気集中、今９月期業績上方修正と配当増額を好感

フィックスターズ<3687.T>に物色人気集中、寄り付き商いが成立せずマドを開けた状態で７５日移動平均線を上放れた。高度なソフトウェア技術を駆使して、顧客企業のソフトウェアを高速化する技術で抜群の実績を有し、次世代コンピューティングの切り札とされる量子コンピューター分野でも先駆的なポジションにある。足もとの業績も自動運転分野や半導体製造分野で需要を開拓し収益の上積みに反映させている。



そうしたなか、１４日取引終了後に２６年９月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の２６億円から３１億円（前期比２０％増）に増額した。修正前で既に小幅ながらピーク利益更新見通しにあったが、そこから更に上乗せされる格好となっている。好業績を背景に配当政策も強化し、今期の年間配当は従来計画に１円増額し１９円（前期実績は１８円）とすることも併せて発表した。株価は今月１１日ザラ場に１４９９円の高値を付けた後は調整局面にあったが、業績予想増額を受け改めて買い直される展開に。



出所：MINKABU PRESS