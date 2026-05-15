ＭＩＣが気配値で急速切り返し、前期営業７割増益に続き今期も２割増見込み積極的な配当政策に注目集まる

ＭＩＣ<300A.T>が大口の買い注文に値が付かず、気配値のまま一気に切り返す展開となっている。同社はドラッグストアや日用品メーカーなどリテール業界の販促支援ビジネスを展開し、共同配送サービスにも傾注し業容を広げている。業績は２５年３月期を境に飛躍期に突入している。



１４日取引終了後に発表した２６年３月期決算では、営業利益段階で前の期比６９％増の１６億８６００万円を達成した。２７年３月期も成長トレンドに陰りなく、同利益は前期比２１％増の２０億４０００万円と過去最高更新が続く見通しだ。好業績を背景に株主還元にも取り組んでおり、前期の年間配当は従来計画に１０円上乗せした７０円とし、今期についてはそこから７円増配となる７７円を実施する計画。これらを評価する形で投資マネーが集中した。



出所：MINKABU PRESS