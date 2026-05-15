＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館

【映像】審判長が激おこ！館内ピリつく「実際の様子」

異色の経歴を持つ“イケメン力士”が立ち合い不成立を繰り返し、審判長から語気を強めて指摘される一幕があった。館内には緊迫した空気が流れ、「怒られた」「オコやん」とファンもヒヤリとした。

幕下四十枚目・光星竜（音羽山）と幕下三十九枚目・龍葉山（時津風）の一番での出来事。光星竜は父が元幕内力士の安芸乃州で、大学時代に宇宙工学を専攻、さらに柔道の全米オープン100キロ級で優勝した経歴を持つ異色の25歳だ。

だが五日目の取組で光星竜はなかなか呼吸を合わせられず、1度、2度と連続してつっかけてしまうことに。3度目の立ち合いでも相手を待つことができずつっかけてしまい、審判長から「合わせろ」と語気を強めて指摘された。客席もピリつき、緊迫した事態となった。

4度目の立ち合いはようやく成立。光星竜は積極的に前に出て攻めていったが、最後は土俵際で逆転の突き落としを食らい黒星を喫した。光星竜は今場所初黒星となる1敗目。勝った龍葉山は3勝目を挙げた。

再三の立ち合い不成立で審判長が注意する緊迫の場面に、視聴者も「マジかよ」「あわないね」「怒られた」「オコやん」「説教だな」「これはイカン」と冷や汗をかいていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）