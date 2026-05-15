１５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、予告で意味深なセリフがあり、ネットも考察が広がった。

この日の「風、薫る」では、公爵夫人の千佳子（仲間由紀恵）が乳がんの疑いで入院してくる。だが、不安があるのか、看病婦たちに当たり散らす。

直美（上坂樹里）は休日に久々に長屋を訪問。そこで子とはぐれた母親が、子どもが見つかったと報告にやってくる。直美は子どもに「もうおっかさんとはぐれないようにしなよ。せっかく産んでもらってお乳くれたんだから」と声をかける。

うらやましそうに子を見る直美は胸に忍ばせたお守りを取り出す。捨てられた時に唯一持たされていたお守り。直美はお守りの中身を確認するが、映像ではその中身は映されなかった。

そして次週予告では、「母親かもしれねえってことか？」というセリフが放送されており、母親がいないのは直美だけであることから、直美の母親のヒントが出てくる可能性を匂わせている。

ネットでは、以前から、公爵夫人の仲間由紀恵と直美を演じる上坂の顔が「似ている」という指摘が数多く上がっており「直美さんの母親って仲間由紀恵かな？」「仲間由紀恵さんと上坂樹里さんって顔だちも似てるけど、声も似てるよね。直美（上坂樹里さん）を捨てた母親が和泉公爵夫人（仲間由紀恵さん）であって欲しいな」「来週の予告、母親かもしれない？！直美ちゃん、仲間由紀恵さんに顔似てるとずっと思ってたけど、仲間由紀恵が母親…？ミスリードかしら…」などの考察が広がっている。果たして…？