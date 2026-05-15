演歌歌手香西かおり（62）が15日、公式サイトを更新し、初期乳がんの診断を受け、手術をし、すでに退院していることを報告した。

香西は所属レーベル、所属事務所のサイトなどで、病気発覚と手術を発表し、復帰への思いもつづった。事務所サイトには「香西かおりに関するご報告」と題し、乳がんの発覚後、4月30日に手術を終えたことなどを伝えた。香西自身も「早期のうちにという事で摘出手術を受けました」とし、約2週間で退院したと明かし、現在は「1日も早い回復を目指している」と思いも書き記した。

以下、公式サイト発表全文

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香西かおりに関するご報告 令和8年5月15日

平素は格別のご配慮を賜り、厚く御礼を申し上げます。また、日頃より香西かおりへ格別のご引立てを賜り、重ねて御礼申し上げます。

先日、弊社所属アーティストである香西かおりに初期の乳がんが判明致しました。主治医と相談の上、4月30日に手術を行い、幸い大事には至らず現在順調に回復しております。

ご心配、ご迷惑をお掛けいたしましたファンの皆様、関係者様には深くお詫び申し上げます。本人の体調回復を最優先とし、一日も早く元気な姿をお見せできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

株式会社リルキアエンターテインメント

代表取締役 森田珠代

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いつも応援して頂いてる皆様へ

実は、この春3月に乳がんが見つかり、早期のうちにという事で摘出手術を受けました。

昨今の医療の素晴らしさもあり、2週間ほどで無事退院することが出来ました。

現在は1日も早い回復を目指していますので、これからも変わらず、応援よろしくお願いします。

香西かおり