生後数ヶ月の可愛い子猫さんは、とってもやんちゃで色々なものに興味津々！ベッドの下にタグを見つけてしまい…何とか取りたい！と一生懸命に引っ張っていましたが…どんどん楽しくなりテンションがMAXになった結果…！？投稿は記事執筆時点で4.3万回以上の視聴数を記録し「バタバタ、取れるまでやるんかな？」などの声が寄せられています。

【動画：ベッドの下で遊ぶ子猫→テンションが上がりすぎて、お尻が…目が釘付けになる『尊い光景』】

ヤンチャ盛り

YouTubeチャンネル「ぽてこゆこめ。」に投稿されたのは、とっても元気な子猫『うなぎ』ちゃんの遊び時間です。ヤンチャ盛りのうなぎちゃんは目に入るもの全てがオモチャ！なんでも口に入れて確かめたいお年頃なんだとか。

この日もベッドの下にぶら下がっていた、小さなタグが気になって仕方がない様子だったと言います。最近はこのタグで遊ぶことがうなぎちゃんの中でのブームになっているんだそう。

夢中になりすぎて…

うなぎちゃんは、引っ張ってみたり、齧ってみたり…全力で『タグ』と対峙！とっても楽しそうです。そして、どんどんテンションが上がってきて…完全にハンターの顔になってきたといいます。しかし当然のことながら思うようにはいかず…。

一生懸命引っ張ってみても…びくともしません！ついには夢中になりすぎて…口でタグを咥えたまま左へ右へと動き出したといいます。その動き方は、背後から見るとお尻を振りながらダンスをしているようだったとか。

ボクサーのようにも…！？

軽快なステップを踏みながらの『お尻プリプリダンス』はとっても可愛く釘付けになりますが、当のうなぎちゃんは必死そのもの。狩猟の本能がむき出しになっているようです。そして口だけでなく猫パンチも炸裂！

飼い主さんはその様子を「ボクサーのようにも…」と表現されていますが、まさにサンドバッグを打っているかのようです。まだまだ小さな身体ながら、たくさんの可能性を秘めているうなぎちゃんなのでした。

投稿には「お尻フリフリあんよバタバタしてカワイイ」「おしりも、あんよもフリフリバタバタ。取れるまでやるんかな？」といったコメントとともにいいね件数が770件を超え、評判を集めています。

この他にも、YouTubeチャンネル「ぽてこゆこめ。」には、うなぎちゃんの成長の記録がたくさん投稿されています。先住猫さんとの可愛いやり取りの様子も見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ぽてこゆこめ。」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。