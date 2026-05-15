お兄ちゃん猫が紙袋の中で“無”の境地に入っていて…？兄妹のシュールなやり取りが可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で22万再生を突破し、「ここで一生やってくんだ、という覚悟を決めた目に見えます」「中は安心するのかなwwwそれにしてもこの顔はww」といった声があがりました。

【動画：紙袋から顔だけ出していた猫→全く動かなくて…あまりにも『無』な様子】

可愛い兄妹猫ちゃん♡

Instagramアカウント「@jillsuthio」に投稿されたのは、茶白トラ猫の「コナ」ちゃんが、白黒ハチワレもどきの「しお」くんにちょっかいをかけている姿をおさめたリールです。

白ソックスがチャームポイントのコナちゃんは、現在一歳の女の子。温厚で人懐っこい性格で、お兄ちゃんのしおくんは、定期的に威嚇期に入ってしまうこともあるものの、良い遊び相手になってくれているのだそう。

なぜそこに…？

ある日、紙袋から顔だけを出して、フローリングの上で寝転がっていたというしおくん。そんなお兄ちゃんが気になって仕方がないようで、コナちゃんはしおくんのお顔に軽く猫パンチをしていたのだとか。

少し体を引いて様子を伺っていたコナちゃんでしたが、しおくんが微動だにせずにいると、遊んで欲しかったのか、今度は軽い猫パンチを三連続でお見舞いしたそう。そしてしおくんのお顔の近くまで行くと、紙袋の中を覗き込んでいたといいます。袋を満喫しているお兄ちゃんの真似をしたかったのかと思うと、可愛すぎて思わずキュンとしてしまいます。

不動のしおくん

紙袋にコナちゃんが入る隙間はなかったようで、諦めたコナちゃんはしおくんの前でゴロンと横になり、そのままくつろぎ始めたそう。寝転びながらも動くコナちゃんとは対照的に、しおくんは目を開けたまま微動だにしなかったといいます。

眠るでもなく、紙袋から頭を出したまま不動の構えを見せるしおくんが何を考えていたのか、気になって仕方がありません。

しおくんのなんとも言えない表情が可愛すぎると評判のこのリールに、視聴者からは「ちょっかい出してる茶白さんと微動だにしないハチワレさんの対比が絶妙ですww」「え、大丈夫？生きてます？笑」「ペンペンされても動じないw何を思っているのかな？可愛いです♡」「ピクリとも動かない！」「ちょいちょいされて怒らないの優しいし、見てて可愛いから和みます♡」「い、生きてる・・・よね？」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@jillsuthio」では、昨年やってきた小さな妹コナちゃんに威嚇をする時期もあれば、仲良くにゃんプロをする時期もある、しおくん兄妹の微笑ましい日常を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@jillsuthio」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。