女優・牧野美千子が11日、自身のX(旧ツイッター)を更新。かつての戦隊ヒーロー仲間との集合ショットを投稿した。



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寺沢大介氏の人気漫画を朗読劇化した「喰いタン」は5日から10日まで都内で上演された。主演は映画「キャバレー」(1986年)の俳優・野村宏伸。歌手・田原俊彦主演で88年に放送されたフジテレビ系ドラマ「教師びんびん物語」の榎本英樹役でも人気を博した。牧野は元NHK「ニュース7」で気象情報を担当し“7時28分の恋人”と呼ばれた気象予報士で女優・半井小絵や「くびれの女王」の異名をとった女優でタレントの杏さゆりらと容疑者役で出演していた。



牧野は「2チームに分かれて戦隊お仲間が。ゲストもなかなか無い並びの1枚。」と記し、自身を含め5人の集合ショットをアップ。「タイムファイヤー笠原紳司さん、ゲキレンジャーメレ様平田裕香さん、ピンクファイブ私、ゴーオンレッド古原靖久さん、ニンジャレッド小川輝晃さん。。なんか嬉しい」と続けた。



「未来戦隊タイムレンジャー」のタイムファイヤー(滝沢直人)役で無名塾出身の俳優・笠原紳司、女優・平田裕香は「獣拳戦隊ゲキレンジャー」で敵役メレを演じ、グラビアアイドルや声優としても活躍。「炎神戦隊ゴーオンジャー」のゴーオンレッド(江角走輔)役で児童養護施設で育ったことを明かしている俳優・古原靖久、俳優・小川輝晃は「忍者戦隊カクレンジャー」のニンジャレッド(サスケ)役を務めた。



「超電子バイオマン」でピンクファイブ(桂木ひかる)役だった牧野。Xのプロフィルには「かつてピンク色で地球を守り、今は築地『諏訪商店』守りながら活動中」と記している。SNSにはファンからは「メレだけメレ様なのが良いですね」「素敵な1枚ですね」「スーパー戦隊OB5人いてそれだけでも豪華すぎ」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）