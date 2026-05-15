応援と回復を支える2ライン！ アレス 虎着

記事ポイント 阪神タイガース球団承認の応援ウェア『虎着(トラギ)』が2026年6月10日(水)より発売されます初回モデルはアクティブ版「覇動」とリカバリー版「コットンベーシック」の2種類です2026年5月21日(木)開催の阪神ファンイベント「猛虎襲来！禁断の戦術会議！」で正式発表されます 阪神タイガース球団承認の応援ウェア『虎着(トラギ)』が2026年6月10日(水)より発売されます初回モデルはアクティブ版「覇動」とリカバリー版「コットンベーシック」の2種類です2026年5月21日(木)開催の阪神ファンイベント「猛虎襲来！禁断の戦術会議！」で正式発表されます

アレスが、阪神タイガースファン専用に開発したアクティブ＆リカバリーウェア『虎着(トラギ)』を発表します。

特許機能素材「スパオール」を活用し、応援中の動きと試合後のコンディション調整を支えるウェアです。

アクティブ版とリカバリー版の2ラインで、球場での立ち応援から日常のリラックスタイムまで対応します。

アレス「虎着」





商品名：虎着(トラギ)発売日：2026年6月10日(水)開発・販売：株式会社アレス承認：阪神タイガース球団承認機能素材：特許取得素材使用(特許第6802940号・第7385643号)初回モデル：虎着アクティブ「覇動」／虎着リカバリー「コットンベーシック」販売：Amazon販売ページ

「虎着」は、アレスが阪神タイガースファン専用に開発した機能性ウェアです。

声援、ジャンプ、立ち応援といった球場での全身運動を想定し、応援中の体幹や重心の安定をサポートする設計です。

機能性健康ウェア「コロバニィ」から派生したウェアとして、応援と回復の両面を支えます。

初回モデルは、吸水速乾・抗菌防臭・UVカット機能を備えたポリエステル100％の「覇動」と、コットン100％の「コットンベーシック」です。

球場で声を出して応援する時間と、試合後に身体を整える時間の両方に合わせた2種類が展開されます。

2026年5月21日(木)には、大阪・心斎橋 角座で開催される阪神ファンイベント「猛虎襲来！禁断の戦術会議！」で正式発表されます。

アクティブ版「覇動」





モデル名：覇動価格：9,900円(税込)素材：ポリエステル100％機能：吸水速乾・抗菌防臭・UVカットカラー：ホワイト／イエロー／ブラックサイズ：S・M・L・XL

虎着アクティブ「覇動」は、立ちっぱなし、ジャンプ、声出しといった応援動作に対応するウェアです。

ポリエステル100％の生地に吸水速乾・抗菌防臭・UVカットの機能が備わり、長時間の観戦時に汗や日差しへ配慮します。

ホワイト、イエロー、ブラックの3色は、阪神タイガースの応援シーンに合わせやすい色構成です。





ブラックの後身頃は、背中側まで無地の面を大きく見せるシンプルな設計です。

体幹・重心安定や血流のサポートに配慮した仕様により、試合開始から最後の一球まで続く応援時間を支えます。

リカバリー版「コットンベーシック」





モデル名：コットンベーシック価格：11,000円(税込)素材：コットン100％機能素材：特許取得素材使用(特許第6802940号・第7385643号)カラー：ホワイト／ベージュサイズ：S・M・L・XL

虎着リカバリー「コットンベーシック」は、試合後のクールダウンや日常のリラックスタイムに向けたウェアです。

コットン100％の素材が使われ、観戦後の部屋着や移動後の休息時間にも取り入れやすいデザインです。

ホワイトとベージュの2色展開により、球場以外の普段着としても使いやすい落ち着いた印象です。

リラクゼーションとコンディション調整をサポートする仕様が、次の応援に備える時間を支えます。

正式発表イベント

イベント名：猛虎襲来！禁断の戦術会議！開催日：2026年5月21日(木)時間：18:30開場／19:00開演会場：大阪・心斎橋 角座出演：今成亮太(阪神OB)、川尻哲郎(阪神OB)、代走みつくに、ラジバンダリ西井、にしね・ザ・タイガース、清水綾音(司会)内容：阪神タイガースの戦績分析と戦術討論イベントチケット：3,000円(税込)主催：株式会社アレス制作：株式会社ディヴォーション、松竹芸能株式会社

「猛虎襲来！禁断の戦術会議！」は、タイガースOBと阪神ファン芸人が出演する大阪・心斎橋 角座のイベントです。

阪神タイガースの戦績分析と戦術討論をテーマにした内容で、会場では『虎着(トラギ)』が正式発表されます。

ABC朝日放送ラジオ「ウラのウラまで浦川です」では、2026年5月18日に先行告知が行われます。

特許取得素材を使った2種類の初回モデルは、球場で身体を動かす応援時間と、試合後に落ち着いて過ごす時間を分けて支えます。

9,900円(税込)の「覇動」と11,000円(税込)の「コットンベーシック」は、阪神タイガースファンの観戦前後に合わせた選択肢です。

アレス「虎着」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「虎着」はいつ発売されますか？

A. 「虎着」は2026年6月10日(水)より発売されます。

Q. 初回モデルは何種類ありますか？

A. 初回モデルは、虎着アクティブ「覇動」と虎着リカバリー「コットンベーシック」の2種類です。

Q. 正式発表はどこで行われますか？

A. 正式発表は2026年5月21日(木)に大阪・心斎橋 角座で開催される「猛虎襲来！禁断の戦術会議！」で行われます。

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