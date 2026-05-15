カッコよくて強そうな見た目の大型犬が、か弱そうな見た目の小型犬に甘噛みされたら…？見た目とのギャップが面白い光景に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で11万3000回再生を突破しています。

【動画：カッコいい見た目の大型犬が、小型犬に甘噛みされた結果→『怒るかな』と思ったら…『まさかの光景』】

大型犬が小型犬に甘噛みされたら…

TikTokアカウント「leo_moana_combi」に投稿されたのは、ジャーマンシェパードの「モアナ」ちゃんとチワワの「レオ」くんのやり取りです。この日、モアナちゃんはレオくんに構ってもらいたくて、じゃれついたりペロペロ舐めたりしていたそう。

レオくんが「やめろ！」とお手々でガードしても、しつこくちょっかいを掛け続けるモアナちゃん。そのうちレオくんに我慢の限界が訪れて、ガブッと甘噛みされてしまったとか。

モアナちゃんは体が大きくてたくましいうえに凛々しいお顔立ちをしていて、いかにも強そうです。自分より小さくて力も弱いレオくんに噛まれたら、「大型犬を舐めるなよ！」と怒って反撃に出るかと思いきや…？

予想外の可愛い反応

なんとモアナちゃんは「いたーいっ」というように情けない悲鳴を上げた後で、レオくんに文句を言い始めたとか。予想外の可愛い反応に、思わず笑ってしまいます。一方のレオくんは、「ぼく、悪くないもん」と平気な顔で知らんぷり。一見か弱そうなレオくんですが、実はモアナちゃんよりもハートが強いようです。

モアナちゃんもレオくんには敵わないと思っているのか、本気で怒ったりやり返したりはせず、悔しそうにソファの背もたれをガジガジ…。そして「なんで噛むの？」「噛まなくてもいいじゃん！ひどい」とばかりに、ネチネチ文句を言い続けていたそう。

見た目とのギャップに爆笑！

モアナちゃんのカッコいい見た目と情けない反応のギャップ、そして2匹の体の大きさと力関係のギャップには、爆笑する人が続出することとなりました。

ちなみに日頃からモアナちゃんは「遊んで！」としつこく誘って、レオくんに無視されたり怒られたりしていることが多いそうですが、2匹はなんだかんだ仲良しなのだそうですよ。

この投稿には「可愛いやり取りたまりません！」「立場逆だと思うｗ」「本当にいたーぁい！って言ってるw」「噛み返さないのが優しい」「お互い大きさの違いは認識してないのだろうかｗ」といったコメントが寄せられています。

モアナちゃん＆レオくんの可愛い姿や愉快なやり取りをもっと見たい方は、TikTokアカウント「leo_moana_combi」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「leo_moana_combi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。