大型犬がソファにひっくり返って寝ている時に、小さな声で「ご飯食べる？」と聞いてみたら…。食べ物への執着心の強さがうかがえる反応が、可愛くて面白いと話題に！投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破しています。

【動画：大型犬に小声で『ご飯食べる？』と言ってみた結果→『聞こえないかな』と思ったら…想像を超える反応】

寝ている時に「ご飯食べる？」と聞いたら…

YouTubeチャンネル「きなこチャンネル Labrador Retriever」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーの「きなこ」ちゃんに、ご飯を食べるか聞いてみた時の反応です。この日、きなこちゃんはソファの上にひっくり返り、無防備にお腹を見せて寝ていました。

うっすらお目目は開いているものの、完全にリラックスして気持ち良さそうにウトウトしているので、声を掛けても気づかなさそうです。そこで飼い主さんは、あえてかなり小声で「ご飯食べる？」と聞いてみることに。きなこちゃんは無反応かと思いきや…？

大型犬のまさかの反応

なんときなこちゃんは「はい！喜んで！」とばかりにお目目を輝かせ、くるりと半回転して起き上がり、そのまま流れるような動きでソファから飛び降りたそう。優れた聴覚と言葉の理解力には感心しますが、驚くほどの寝起きの良さと無駄に華麗な起き上がり方が面白すぎて、思わず笑ってしまいます！

きっと食に対する執着心がとんでもなく強いからこそ、「ご飯」というワードを絶対に聞き逃さず、素早く反応できるのでしょう。

食いしん坊で可愛い

飼い主さんが改めて「ご飯食べる？」と声を掛けたら、きなこちゃんはしっぽをフリフリ。ご飯の準備をするためにキッチンに向かうと喜んでついてきて、「早くちょうだい！」とお目目で訴えたとか。お座りして待機している間も「早く、早く～」とつい力が入ってしまって、お手々がズルズル滑っていたそう。

そしてご飯をあげると勢いよくガツガツ食べて、あっという間にペロリと完食！食後は「もうないの？もっと食べたい！」というように、お皿の中や床の上にご飯がないか探していたとのこと。食いしん坊なところが、たまらなく可愛いきなこちゃんなのでした。

この投稿には「可愛い！」「犬の聴覚パない！」「流れるように起き上がり無駄な動きは一切無し」「フットワークの軽さに笑っちゃいました」「この寝起きの良さ、見習いたい」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「きなこチャンネル Labrador Retriever」には、きなこちゃん＆妹犬「サブレ」ちゃんの日常が投稿されています。可愛い姿や面白い行動に癒されるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「きなこチャンネル Labrador Retriever」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。