お風呂で宇宙人になってしまったモフモフ犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破し、「美脚で草」「おじいちゃんみたいｗ」「笑いが止まらないｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：モフモフな犬をお風呂に入れた結果→『宇宙人ですか…？』ワンコとは思えない『まさかの光景』】

もふもふ消失の瞬間！？

TikTokアカウント「chikuwawawanko」の投稿主さんは、ビションフリーゼ×トイプードルの『ちくわ』ちゃんの日常を紹介しています。

もふもふが自慢のちくわちゃんが、お風呂に入った日のこと。赤ちゃんみたいに仰向けで抱えられたちくわちゃんは、そのままそ～っと湯船へ入れてもらったそうです。

ところが、お湯に浸かった瞬間、ふわふわだった毛がしっとりぺたんこに。いつものもふもふ感が見事に消え去り、まるで別の生き物のような姿になってしまったのだとか。その独特なシルエットは、なんと「宇宙人みたい」と家族の間で話題に♪ キョトンとした表情のままお風呂に浸かる姿が、なんともシュールで可愛らしかったそうです。

美脚を披露した結果…

さらにちくわちゃんは、お湯の中で後ろ足をピーン！ まるでモデルさんのような美脚を披露していたそうです。しかし、お風呂の温かさがあまりにも気持ちよかったのか、だんだんウトウト…。

最後には、仰向けのまま完全に寝てしまったのだとか。脱力した姿は、もはや人間のおじいさんみたいだったそうで、投稿主さんも思わずクスッ。濡れたことで「別犬級」に変身しながらも、安心しきって眠る姿がたまらなく愛おしいワンシーンなのでした♡

この投稿には、「これはもう新生児の沐浴ですね」「なんてステキな生きものなのだろう」「風呂の楽しみ方うちの子たちに教えてくれ～」など、多くのコメントが寄せられています。

顔より大きな戦利品

ちくわちゃんの日課は、大好きなお散歩。道中で「お気に入りの1品」を見つけるのが楽しいようで、この日はなんと自分の顔よりも大きな落ち葉を発見したそうです。

落ち葉がすっかり気に入ったちくわちゃんは、大喜びでくわえたまま帰宅。大きすぎて前が見えているのか心配になるほどだったとか。時折落としながらもルンルンで運ぶ姿に、見ているだけで癒されますね。

TikTokアカウント「chikuwawawanko」には、他にもちくわちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。ちくわちゃんの日常が気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「chikuwawawanko」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。