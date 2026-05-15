トム・クルーズが『トップガン』（1986）の40周年を記念して、自身のInstagramに懐かしの写真を投稿した。

今回の投稿は、『トップガン』40周年を祝したもの。投稿でクルーズは、「『トップガン』40周年を皆さんと一緒に祝えることにワクワクしています。この2作が大スクリーンに帰ってくるのはとても楽しい！」とコメント。『トップガン』と続編『トップガン マーヴェリック』（2022）が、今なお劇場で観る映画として愛されていることへの喜びを伝えている。

投稿された写真は、『トップガン』でマーヴェリックがコックピットからグーサインを送る白黒写真や、アイスマンと友情の握手を交わす姿、グースたちと「Great Balls of Fire」を歌う姿、そして『トップガン マーヴェリック』（2022）からのものだ。

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日本でも『トップガン』40周年を祝うことができる。2026年5月13日（水）から21日（木）まで、9日間限定で、『トップガン 40th Anniversary』の開催が決定。通常2D版に加え、両作品でIMAX®、Dolby Cinema®上映を実施。さらに『トップガン マーヴェリック』は4DX、MX4D、SCREENX、ULTRA 4DXでも上映される。とりわけ『トップガン』のIMAX上映は本邦初公開だ。

また、『トップガン』40周年版スチールブック仕様セットも登場。TV版吹替は、初回放映時ノーカットのゴールデン洋画劇場版（1989）と、放映時にカットされたシーンを追録した“完全版”の木曜洋画劇場版（2009）の2種を収録。4時間を超える映像特典も収録される。

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