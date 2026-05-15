縦と横の文字のつながりから、空欄に入るひらがなを当てるクロスワードパズルに挑戦！誰もが知っているあの食べ物やアイテムが隠れています。1分以内の正解を目指して、頭を柔らかくほぐしてみましょう。

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語彙力とひらめきが試される「クロスワードパズルクイズ」の時間です！

パズルの空欄を埋めて、縦と横に3つの言葉を完成させてください。一見簡単そうに見えて、穴あきになると意外と悩んでしまうもの。脳をフル回転させて挑戦してみてください！

問題：□に入るひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・す □ か（縦の言葉）
・だ □ ふ □（横の言葉）
・ま □ ら（縦の言葉）

ヒント：横の言葉は、もちもちした食感が人気の「和菓子」の名前です。

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正解：「い」「く」

正解は「い」「く」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「い」と「く」を入れると、次のようになります。

・すいか（西瓜）
・だいふく（大福）
・まくら（枕）

横の「だいふく」という言葉に気づければ、縦の「すいか」や「まくら」も一気に導き出せたはず。パズルがピタッとはまると、脳がすっきり活性化されますね！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)