【クロスワードパズルクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ 人気の和菓子がヒント
語彙力とひらめきが試される「クロスワードパズルクイズ」の時間です！
パズルの空欄を埋めて、縦と横に3つの言葉を完成させてください。一見簡単そうに見えて、穴あきになると意外と悩んでしまうもの。脳をフル回転させて挑戦してみてください！
・す □ か（縦の言葉）
・だ □ ふ □（横の言葉）
・ま □ ら（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、もちもちした食感が人気の「和菓子」の名前です。
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▼解説
それぞれの言葉に「い」と「く」を入れると、次のようになります。
・すいか（西瓜）
・だいふく（大福）
・まくら（枕）
横の「だいふく」という言葉に気づければ、縦の「すいか」や「まくら」も一気に導き出せたはず。パズルがピタッとはまると、脳がすっきり活性化されますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの空欄を埋めて、縦と横に3つの言葉を完成させてください。一見簡単そうに見えて、穴あきになると意外と悩んでしまうもの。脳をフル回転させて挑戦してみてください！
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・す □ か（縦の言葉）
・だ □ ふ □（横の言葉）
・ま □ ら（縦の言葉）
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正解：「い」「く」正解は「い」「く」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「い」と「く」を入れると、次のようになります。
・すいか（西瓜）
・だいふく（大福）
・まくら（枕）
横の「だいふく」という言葉に気づければ、縦の「すいか」や「まくら」も一気に導き出せたはず。パズルがピタッとはまると、脳がすっきり活性化されますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)