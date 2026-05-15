「乞食エグいて」落語家、「コップください！」投稿に批判。「ちいかわ界隈が余計キチガイ扱いされる」
落語家の月亭八斗さんは5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。歯科医院でのエピソードを紹介したところ「乞食エグいて」「迷惑すぎだろ」といった批判が上がっています。
【写真】「乞食エグいて」「迷惑すぎだろ」
この投稿には「迷惑すぎだろ」「恥ずかしくないの？」「乞食エグいて。いい大人がみっともない。それ歯医者さんが経費で、恐らく子供が怖がらないようにって買ってるものだよ？」「インターネットで言わない方がいいんじゃないか」「ちいかわ界隈が余計キチガイ扱いされるからやめてほしい」「せっかくご厚意でサービスでくださった歯医者さんに迷惑がかかるので本当に消した方がいいですよ！！！！」といった批判の声が多く寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「乞食エグいて」「迷惑すぎだろ」
「恥ずかしくないの？」八斗さんは、通っている歯科医院でのエピソードを紹介。人気漫画『ちいかわ』（講談社）のファンだという八斗さんは、歯科医院で使用されている『ちいかわ』の紙コップが気になり「コップください！」とお願いしたそうです。すると「新品どうぞ 色違いで2個ずつです とご丁寧に袋に入れてまで…」と、厚意でプレゼントされたとのこと。2枚の実物写真も添え「大事だよね！行動する勇気ッ！」と結びましたが、X上では厳しい声が上がっています。
『ちいかわ』の大ファンであることを公言2月21日の投稿でも「かかりつけの歯医者さん コップ見たさに毎日来たい位のに次3ヶ月後って言われた…」とつづり、歯科医院で使用されている『ちいかわ』の紙コップの写真を公開していた八斗さん。過去の投稿でも『ちいかわ』のコラボレーショングッズをゲットした報告をたびたびしているので、かなりのファンであることはうかがえます。今後の動向に注目したいですね。
(文:堀井 ユウ)