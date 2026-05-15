見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第35話が15日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。

あらすじは、和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）の入院が決まり、病院内にただならぬ緊張感が走る。千佳子の手術を成功させようと病院中で準備をするが…。そんな中、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が多田（筒井道隆）、今井（古川雄大）らに呼び出される。

看護婦養成所の同級生、玉田多江を演じる元乃木坂46の生田絵梨花（29）がプレミアムトークに生出演。「おはようございます、『風、薫る』で玉田多江役を演じています、生田絵梨花です」とあいさつした。

博多大吉はこの日の「風、薫る」について仲間由紀恵が演じる侯爵夫人で患者の千佳子について「ややこしいですね、仲間さんね。あの時代は階級もあるし、医学もよく分かってないからね、心配な気持ち、イライラする気持ちは分かるけれどもね…あんな言われたらね。周りは大変」と朝ドラ受けした。

華丸は「最後、何でりんが『技量がありません』て…どういう意味ですか？」と問うた。生田は「ネタバレになりますよ」と言うと、華丸は「自分のことなら分かるけど」と話し、大吉も「何で隣の直美ちゃんが『りんには』みたいな…」と疑問をぶつけた。

鈴木奈穂子アナウンサーは来週予告にも注目し「お母さん、みたいな予告で…あれ、誰のこと言っているのかな」と語った。生田は「皆さんと見ていると裏側まで想像してらっしゃって、すごい面白かったです」と話した。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。