ナインティナイン岡村隆史（55）が14日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に生出演。人気ユーチューバー、ヒカル（34）の挑発について言及しなかった。

ヒカルは12日、ABEMA「恋愛病院」に出演した経営者桑田龍征氏のYouTubeチャンネルで岡村について言及。岡村がヒカルの「タモリさん全く面白くない」発言をめぐって、同番組内で言及していたことに触れ「ナイナイの岡村さんとかがユーチューバーがどうとか言ってるんですけど、いやお前もそんなしゃべりうまくないやんけ」「昔売れたからって、過去の栄光でめっちゃご意見番語ってるけど、別にお前トークで売れたヤツじゃねぇやんと思って」などと語っていた。その上で、自身の動画内で岡村とのコラボを希望していた。

ヒカルは桑田氏の動画で他にも「最近、売れてなくないですか？」「もちろん、すごいのは分かってるけど」「おしゃべりがどうとか、お前が言うのは違うだろって思ったすけどね」「別に僕は敵対したいわけじゃないけど、絡んでくるんだったら絡み返す」とも語っている。

岡村はニッポン放送の名物番組「ナインティナインのオールナイトニッポン」を94年4月からスタート。途中、1人での出演を挟み、現在、30年以上も続く長寿番組として存在感を放っている。