現状と解釈の「ズレ」を修正する！なぜ易経の言葉はあえて具体性を排除しているのか？【眠れなくなるほど面白い 図解 易経】

易経で目を向けるべきなのは「正しさ」より「ズレ」

現状とズレのない解釈が大切

易経を読むとき、まず戸惑うのは、記されている言葉の抽象度です。そこには具体的な人物名や出来事が書かれているわけではなく、象徴的な表現が並びます。その言葉を、いま自分の身の回りで起きている状況にどう当てはめるかが、易経を使ううえでの最初の関門です。

同じ卦の言葉であっても、それを仕事に当てはめて読むのか、家族関係に当てはめて読むのかによって意味は変わります。さらに、自分自身の行動を指しているのか、相手や周囲の状況を示しているのかによっても、受け取り方は異なってくるでしょう。要点は、判断そのものではなく、この「置き換え」にあります。

だからこそ易経では、卦の言葉を固定的に理解することが避けられてきました。状況に応じて読み替えられる余地があるからこそ、さまざまな場面で使われ続けてきたのです。

つまり重視されるのは、占いとして当たっているかどうかではありません。卦の言葉と現在の状況との間に、無理なズレが生じていないかどうかです。解釈が現実から浮いてしまえば、判断は空回りします。

易経が見ていたのは、判断の正誤ではなく、解釈と状況との距離でした。卦の言葉をどう現状に置き換えるか。その精度が、生きた知恵として易経を使うために求められます。

書かれている言葉を現状に置き換える

易経の言葉は、そのまま捉えず、現状に合う言葉に置き換えて解釈します。この置き換えの精度こそが、判断の要となります。

現状と解釈にズレがないかに注意する

解釈と現状にズレがあっては適切な判断を行えません。易経の解釈は非常に柔軟ですが、それゆえ誤った方向に捉えてしまわないよう注意が必要です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 易経』監修：湯浅邦弘

【監修者情報】

湯浅 邦弘（ゆあさ・くにひろ）

1957年、島根県生まれ。中国哲学・思想史研究者。大阪大学名誉教授、立命館大学 白川静記念東洋文字文化研究所教授。専門は中国古代思想史。先秦から漢代にかけての思想を、文献資料や新出土史料をもとに読み解く研究で知られる。著書に『中国思想の基礎知識』(青弓社)、『諸子百家 儒家・墨家・道家・法家・兵家』(中公新書)、『中国古典の生かし方――仕事と人生の質を高める60の名言』(NHK出版新書)などがある。