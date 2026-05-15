東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7221　高値0.7264　安値0.7216

0.7299　ハイブレイク
0.7282　抵抗2
0.7251　抵抗1
0.7234　ピボット
0.7203　支持1
0.7186　支持2
0.7155　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5912　高値0.5942　安値0.5909

0.5966　ハイブレイク
0.5954　抵抗2
0.5933　抵抗1
0.5921　ピボット
0.5900　支持1
0.5888　支持2
0.5867　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3720　高値1.3738　安値1.3702

1.3774　ハイブレイク
1.3756　抵抗2
1.3738　抵抗1
1.3720　ピボット
1.3702　支持1
1.3684　支持2
1.3666　ローブレイク