東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7221 高値0.7264 安値0.7216
0.7299 ハイブレイク
0.7282 抵抗2
0.7251 抵抗1
0.7234 ピボット
0.7203 支持1
0.7186 支持2
0.7155 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5912 高値0.5942 安値0.5909
0.5966 ハイブレイク
0.5954 抵抗2
0.5933 抵抗1
0.5921 ピボット
0.5900 支持1
0.5888 支持2
0.5867 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3720 高値1.3738 安値1.3702
1.3774 ハイブレイク
1.3756 抵抗2
1.3738 抵抗1
1.3720 ピボット
1.3702 支持1
1.3684 支持2
1.3666 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7221 高値0.7264 安値0.7216
0.7299 ハイブレイク
0.7282 抵抗2
0.7251 抵抗1
0.7234 ピボット
0.7203 支持1
0.7186 支持2
0.7155 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5912 高値0.5942 安値0.5909
0.5966 ハイブレイク
0.5954 抵抗2
0.5933 抵抗1
0.5921 ピボット
0.5900 支持1
0.5888 支持2
0.5867 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3720 高値1.3738 安値1.3702
1.3774 ハイブレイク
1.3756 抵抗2
1.3738 抵抗1
1.3720 ピボット
1.3702 支持1
1.3684 支持2
1.3666 ローブレイク