前試合の大トップに続き、またも軍師が結果を出した。EX風林火山・勝又健志（連盟）が5月14日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの第2試合に登板し、完勝。2度目のリーグ制覇に大きく近づいた。

【映像】狙いも手順もパーフェクト…勝又とどめの親満貫

1試合目、BEAST Xの中田花奈（連盟）が値千金のトップ。続く2試合目は、起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、勝又、BEAST X・東城りお（連盟）の並びでスタートした。東1局、勝又が5索・8索で先制リーチ。親番の佐々木が追いかけると、ここは勝又に軍配。佐々木から2000点（供託1000点）をアガった。

東3局、東城が3索・6索で先制リーチ。東城の待ち牌が減る中、親の勝又が追いつくと、二万を一発で仕留め12000点（供託1000点）を獲得、さらに東3局1本場では勝又に東城が12000点（＋300点、供託1000点）を振り込み、勝又は大きなリードを奪う。

その後、2着目の本田が勝又との点差を地道に詰めていくが、南3局、佐々木が西・中でテンパイすると、本田から西が溢れ、12000点を献上。佐々木が2着目となった。オーラス、本田がテンパイする中、佐々木も仕掛けて追いつくと、東城が佐々木に跳満・12000点を放銃。勝又がトップ目で終了し、EX風林火山が2位のBEAST Xに169.7ポイント差を付けて、最終日を迎える結果となった。

5月12日の第2試合に登板し、9万点弱の大勝利を収めた後、「あと2勝で間違いなく優勝」とコメントしていた勝又。この日の1試合目に登場した内川幸太郎（連盟）は3着。数々の戦いをくぐり抜けた“軍師”が、自らの力で優勝の可能性を大きく広げた。

それでも勝又に油断はない。2020-21シーズン以来の優勝を掴むため「逃げ回ってて優勝できるポイント差ではないと思っています。しっかりと明日（最終日）も戦うべきポイントを見極めて、しっかりと戦って優勝を掴み取りたいと思います。ラスト1日、熱い応援よろしくお願いします」と語った。

【第2試合結果】

1着 EX風林火山・勝又健志（連盟）4万9800点/＋69.8

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）3万2900点/＋12.9

3着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）2万2900点/▲19.8

4着 BEAST X・東城りお（連盟）−2900点/▲62.9

【5月14日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋335.3（14/16）

2位 BEAST X ＋165.6（14/16）

3位 KONAMI麻雀格闘俱楽部 ＋108.3（14/16）

4位 TEAM雷電 ▲0.9（14/16）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）