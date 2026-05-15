「ＤｅＮＡ０−０中日」（１４日、横浜スタジアム）

両軍譲らずスコアレスドロー。それでもＤｅＮＡは、このカードを２勝１分けで終えた。中でも際立ったのは、３戦でわずか１失点のディフェンス力。それを支えたのは、２１歳の女房役・松尾汐恩捕手だった。

計８投手を巧みにリードし、スコアボードに０を並べた。「ほんとにみんな頑張ってくれて、僕の要求通り投げてくれた。ピッチャー陣といろんなコミュニケーションを取りながらいいものを作れていると思う」。松尾は引き締まった表情を見せた。

先発転向後に苦戦していた入江には、ナックルカーブを駆使した配球で６回無失点の快投を演出。強肩でも魅せ、八回無死一塁では二盗を試みた俊足の一走・田中を、矢のようなスローイングで完璧に刺した。

１２日、球界には衝撃が走った。正捕手だった山本が、トレードでソフトバンクに電撃移籍。若き扇の要となった松尾は、こう話す。「自分がつかみとったレギュラーではないと思う。ここから責任と自覚を持ってみんなに認めてもらえるように頑張りたい」。強い思いでマスクをかぶり「期待を裏切らないように、日々気を緩めることなくやっていきたい」と力を込めた。

相川監督も松尾の奮闘に「いい守備だった」とうなずいた。