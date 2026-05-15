１４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝１０１．１７ドル（＋０．１５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６８５．３ドル（－２１．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８４９１．２セント（－３９７．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６４７．００セント（－１８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５１．５０セント（－１５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７４．５０セント（－４０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
４００．２８（－４．１１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝１０１．１７ドル（＋０．１５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６８５．３ドル（－２１．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８４９１．２セント（－３９７．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６４７．００セント（－１８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５１．５０セント（－１５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７４．５０セント（－４０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
４００．２８（－４．１１）
出所：MINKABU PRESS