１４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５万ドル台回復 ナスダック最高値更新 １４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５万ドル台回復 ナスダック最高値更新

リンクをコピーする みんなの感想は？

１４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３７０．２６ドル高の５万００６３．４６ドルと反発し、５万ドル台を回復した。ＡＩ向け半導体の「Ｈ２００」に関して中国企業約１０社への販売を米政府が許可したと伝わり、エヌビディア＜NVDA＞が買われた。決算発表を行ったシスコ・システムズ＜CSCO＞が急伸したことも株価指数の押し上げに寄与した。ナスダック総合株価指数は最高値を更新した。



キャタピラー＜CAT＞やＩＢＭ＜IBM＞が堅調推移。フォード・モーター＜F＞やスタブハブ・ホールディングス＜STUB＞が大幅高となった。一方、ボーイング＜BA＞が下値を模索。マニュライフ・ファイナンシャル＜MFC＞が株価水準を切り下げ、ドキシミティ＜DOCS＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は２３２．８７ポイント高の２万６６３５．２２と続伸した。マイクロソフト＜MSFT＞がしっかり。テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエア＜TTWO＞が値を上げ、スター・サージカル＜STAA＞が急伸した。半面、アップル＜AAPL＞やテスラ＜TSLA＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が冴えない展開。クアルコム＜QCOM＞やサンディスク＜SNDK＞、インテル＜INTC＞が下落した。



出所：MINKABU PRESS