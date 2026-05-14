ストーンアイランドからシーズンレスの新ライン　マッシモ・オスティ時代のアーカイヴから着想

「ストーンアイランド（Stone Island）」が、2026年秋冬コレクションでシーズンレスで着用できる新ライン「NO SEASONS」を始動する。国内では10月から直営店や公式オンラインストアなどで取り扱う。

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新ラインは、ブランドの顧客にシーズンを問わず着用できるより普遍的なウェアを届けることを目的に始動。第1弾は、マッシモ・オスティ（Massimo Osti）時代のストーンアイランドのアーカイヴから着想を得た同一デザインのアノラックパーカに、ブランドを代表する「Nylon Prismatico-TC」「Tela Resinata」「Raso Gommato」「David-TC」「Panno」「Crinkle Reps」といった素材をそれぞれ落とし込んだ6型をラインナップする。全ての素材を同一のグレーカラーで染め上げるが、それぞれの素材特性によって微妙に色調の違いが生まれるという。価格帯は19万2500〜39万500円。次シーズン以降もアイテムデザインやカラーリングを変えて継続していく。ブランド担当者は「シーズンだけでなく、シーンも選ばずに着用できるのが大きな魅力。デイリーはもちろん、スポーツやアウトドアなど幅広いシーンで楽しんでもらえたら」と語った。