仏発ジュエリー「ラ・レフレクション」、日本初のポップアップを阪急メンズ東京で開催

パリを拠点とするフランス発ジュエリーブランド「ラ・レフレクション（La Réflexion）」が、日本で初となるポップアップを阪急メンズ東京 6階のセレクトショップ「ガラージュ D.エディット（GARAGE D.EDIT）」で開催する。期間は5月27日から6月2日まで。

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ブランド名の「レフレクション」は、フランス語で「反映」や「思索」を意味し、「身につける人それぞれの生き方を映し出すこと」をコンセプトにフランスで生産。ブランドの哲学として「Auto-réflexion（「内省」の意）」を掲げ、「常に自分自身と向き合いながら長きにわたって身につけてほしい」という想いから、日常に馴染む素材の本質的な美しさを映し出すフォルムのジュエリーを提案している。

ポップアップでは、ブランドのシグネチャーであるU字型の「Omega」ブレスレットをはじめ、イヤーカフ、ネックレス、リングを中心に新作もラインナップ。ユニセックスで着用可能な幅広いサイズを揃える。期間中はデザイナーが在店し、ブランドの世界観や制作背景について紹介する。価格帯は、ブレスレットが9万4400円、リングが3万7800〜6万6100円、イヤーカフが3万7800〜3万9700円、ピアスが12万6500円、ネックレスが21万7700〜29万2500円（ネックレスは受注販売）。

◾️La Réflexion：公式インスタグラム