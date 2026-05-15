EXIT・りんたろー。生放送で第2子女児誕生を報告「かわいすぎて。できれば丸のみにしたいな」 共演の柳原可奈子がなぜか号泣
お笑いコンビのEXIT・りんたろー。（40）が、15日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に出演。第2子誕生を生報告した。
【写真】「素敵な写真」第2子誕生のEXIT・りんたろー。＆本郷杏奈、長女を抱いた親子3ショット
オープニングトークでMCの麒麟・川島明（47）が「ちょっとめでたいニュースが飛び込んで参りました」と切り出し、「りんたろー。さん、先月第2子となる女の子の誕生おめでとうございます」と祝福。番組から『ラッピーグッズ』の詰め合わせが渡されると、りんたろー。は「ありがとうございます。やったー」と喜んだ。
川島は「りんたろー。さんがね、前回、金曜『ラヴィット！』休んだ時、実はそうなんですね」「ほんまにその金曜日に生まれたんです」と説明。りんたろー。は、「立ち会えました」「ちょっとかわいすぎて。できれば丸のみにしたいな」と溺愛ぶりを語った。
番組では、りんたろー。がインスタグラムに投稿した、病院にむかう様子、出産に立ち会う様子の自撮りを公開。道中の車では泣かないと言っていたものの、生まれた瞬間に涙する様子が放送されると、共演の柳原可奈子（40）が「よかった」となぜか号泣。
相方の兼近大樹（35）は、「自分でセットして、自分で撮ってるんですよ」「お子さんがいるのに、自分で演出して自分で撮ってるんですよ」とその裏側を暴露すると、おいでやす小田（47）は「やばぁー」と絶叫。りんたろー。は「誰もやってくれないから…」と弁解していた。
りんたろー。と妻はタレントの本郷杏奈（34）は、2022年8月に結婚を発表。23年に第1子が誕生。今年1月には本郷が自身のSNSで第2子妊娠を報告。6日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか！？TV』（後9：00）でりんたろー。が第2子誕生を報告していた。
【写真】「素敵な写真」第2子誕生のEXIT・りんたろー。＆本郷杏奈、長女を抱いた親子3ショット
オープニングトークでMCの麒麟・川島明（47）が「ちょっとめでたいニュースが飛び込んで参りました」と切り出し、「りんたろー。さん、先月第2子となる女の子の誕生おめでとうございます」と祝福。番組から『ラッピーグッズ』の詰め合わせが渡されると、りんたろー。は「ありがとうございます。やったー」と喜んだ。
番組では、りんたろー。がインスタグラムに投稿した、病院にむかう様子、出産に立ち会う様子の自撮りを公開。道中の車では泣かないと言っていたものの、生まれた瞬間に涙する様子が放送されると、共演の柳原可奈子（40）が「よかった」となぜか号泣。
相方の兼近大樹（35）は、「自分でセットして、自分で撮ってるんですよ」「お子さんがいるのに、自分で演出して自分で撮ってるんですよ」とその裏側を暴露すると、おいでやす小田（47）は「やばぁー」と絶叫。りんたろー。は「誰もやってくれないから…」と弁解していた。
りんたろー。と妻はタレントの本郷杏奈（34）は、2022年8月に結婚を発表。23年に第1子が誕生。今年1月には本郷が自身のSNSで第2子妊娠を報告。6日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか！？TV』（後9：00）でりんたろー。が第2子誕生を報告していた。