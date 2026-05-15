【米女子ゴルフ】竹田麗央が首位発進 原英莉花、桜井心那、西郷真央は3打差9位 渋野日向子は30位
◇米女子ゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権第1日（2026年5月14日 オハイオ州 マーケィーワーCC＝6416ヤード、パー70）
第1ラウンドが行われ、ツアー2勝の竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）が5バーディー、1ボギーの4アンダー66をマークし、韓国勢2人と並んで首位で発進した。
原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）、桜井心那（22＝王子ホールディングス）、西郷真央（24＝島津製作所）が1アンダー69で3打差の9位につけた。
渋野日向子（27＝サントリー）と山下美夢有（24＝花王）がイーブンパー70で30位に並んだ。
西村優菜（25＝スターツ）と岩井明愛（23＝Honda）は1オーバー71で50位。岩井千怜（23＝Honda）と笹生優花（24＝アース製薬）は2オーバー72で72位。畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は3オーバー73で91位。吉田優利（26＝エプソン）は4オーバー74で102位。馬場咲希（21＝サントリー）と勝みなみ（27＝明治安田）は5オーバー75で113位と出遅れた。