確定した刑事裁判をやり直す再審制度に検察官の抗告＝不服申し立てを原則禁止する規定などを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案が15日朝、閣議決定されました。

近く、国会での本格的な議論がはじまることとなります。

再審制度をめぐっては、規定が少ないことや再審開始決定に対する検察官の抗告などによりえん罪被害が長期化しているといった指摘があがっていました。

法務省は専門家らによる議論を踏まえた改正案を作成し、3月下旬から国会提出のために必要な自民党内での事前審査に入りましたが、検察官の抗告を禁止する規定が盛り込まれていない内容に一部の議員から反対の声があがり、議論が紛糾していました。

自民党内での30時間を超える議論を経て、15日朝、閣議決定された改正案では、再審開始決定に対する検察官の抗告を原則として禁止しました。

再審開始決定を覆せるだけの「十分な根拠がある場合」は例外的に認めるとしていますが、そうした場合は、法務省が抗告の理由を公表するほか、抗告に対する裁判所の審理期間を1年以内とする努力義務も盛り込まれました。

また、再審の請求があった場合、遅滞なく調査し審理に入るか早期に選別する規定のほか、過去の裁判に関与した裁判官は再審に関わる裁判には関与できないといった規定も創設されました。

こうした改正案について、えん罪被害者らを支援する弁護士は、検察官抗告の原則禁止を盛り込んだことは評価した一方で、国会の場でさらなる議論をする必要があると指摘しています。

改正案は、近く国会に提出され、本格的な議論がはじまります。