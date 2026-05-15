本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦で3勝目を挙げた。登板中、米中継に映った愛犬デコピンが話題沸騰。米ファンをも魅了している。

4-0の6回2死一塁。マウンド上の大谷が突如、球審に何かをアピールした。靴紐がほどけてしまったようだ。結び直す様子が中継されると、靴ベロに愛犬デコピンの顔がプリントされていた。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継で映ると、X上ではMLB公式、ドジャース公式などが続々と反応。ネット上の日本のファンから「かわよ というか、よう見つけるなあ」などの声が上がっていたが、反響が拡大。米ファンからも多くの視線が注がれている。

「デコイにリスペクトだ」

「待って、これは可愛すぎる」

「イケてる靴だな」

「あぁぁぁぁぁ」

「デコイへの愛が凄いね」

「球界最高の選手は、ただの愛犬家だ」

この試合で投球回は44回となり、規定に到達。防御率0.82でメジャートップに浮上した。試合後の会見でスパイクのデコピンについて問われ、さらに家族の中での存在を聞かれると「スパイクは毎回そこ（靴ベロ）にあるので特に変わっていないが、1年でも長く生きてほしいなという、ただそれだけ」と話した。



（THE ANSWER編集部）