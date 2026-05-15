『シャドウワーク』ポスター＆特報2種解禁 北村匠海、timelesz原嘉孝、清水尚弥ら新キャストも発表
吉岡里帆と奈緒がダブル主演を務める映画『シャドウワーク』より、新キャストとして北村匠海、原嘉孝（timelesz）、清水尚弥らの出演が発表。あわせて、ティザーポスタービジュアルと特報映像2種も解禁された。
【動画】異様な空気の正体に迫る『シャドウワーク』特報「サスペンス編」
本作は、女性たちを救うはずのシェルターを舞台としたクラ 本作は、女性たちを救うはずのシェルターを舞台にしたクライム・サスペンス。佐野広実の人気小説を原作に、『君は永遠にそいつらより若い』の吉野竜平監督がメガホンを取る。
主人公・紀子を演じるのは、『正体』で第48回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞など数々の演技賞を受賞した吉岡里帆。もう一人の主人公・薫を演じるのは、東京ドラマアウォード2025主演女優賞を受賞し、『東京サラダボウル』をはじめ、映画・ドラマ・舞台など幅広い分野で唯一無二の存在感を放つ奈緒。共演には、風吹ジュン、美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、佐月絵美ら、独自の存在感を放つ俳優陣が集結する。
海の近くに建つ一軒の日本家屋。そこは、配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター＜おうち＞だ。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている――完璧に考え抜かれた方法で。その連帯は、いつしか境界を越えていく。女たちのサバイブ・クライム・サスペンスが、いま静かに動き出す。
このたび解禁されたのは、紀子（吉岡）と＜おうち＞の出会い、住人たちとの穏やかな日々、そして紀子の決意に満ちた表情や心情を映し出す【ドラマ編】と、その穏やかさとは正反対の＜おうち＞に漂う異様な空気の正体に迫る【サスペンス編】の2種の特報映像だ。
「次は殺されるかもしれない」。夫から暴力を受け、すべてを諦めたかのように憔悴しきった紀子に、シェルターを運営する看護師・路子（美保）が救いの手を差し伸べる。紀子と同じように、恋人や配偶者、家族から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター＜おうち＞。路子と共同運営者の昭江（風吹）、しのぶ（酒井）、奈美（ウイカ）、凛（佐月）の4人が暮らす昔ながらの日本家屋で、紀子は自分の居場所を見つけていく。
しかし、その穏やかな日常の裏には、“特別なルール”が存在していた。昭江の力強くも静かな声で語られる「『持ち回り』に加わらないといけない」という言葉の真意とは。そして、とある事件を追う刑事・薫（奈緒）は、紀子たちとどのように関わり、この閉ざされた共同体の裏側へと迫っていくのか。
2種の映像に共通して刻まれるのは、「私たちは選んだ。壊れないために。壊すために」という言葉。確かな決意を胸にした女性たちによる、サバイブ・クライム・サスペンスの幕開けを予感させる映像となっている。
さらに、女性たちを脅かす存在として、北村匠海、原嘉孝（timelesz）、清水尚弥の出演も新たに解禁された。3人の登場シーンも初公開され、これまでのイメージを覆すような、逸脱した狂気を感じさせる演技にも注目が集まる。
なお、新キャスト3名のコメントや役写真は、公式HP・SNSにて順次公開予定だ。今後の続報にも期待が高まる。
あわせて解禁されたティザービジュアルでは、＜おうち＞の前に並ぶ7人の女性たちの姿を捉えた印象的なカットを使用。静かな佇まいの中に張り詰めた空気が漂い、こちらを睨みつけるような鋭い視線と、「私たちは選んだ。壊れないために。壊すために」というコピーが、彼女たちの選択の先に待つものを想起させる、不穏さと力強さを感じさせるビジュアルとなっている。
映画『シャドウワーク』は、9月25日より全国公開。
【動画】異様な空気の正体に迫る『シャドウワーク』特報「サスペンス編」
本作は、女性たちを救うはずのシェルターを舞台としたクラ 本作は、女性たちを救うはずのシェルターを舞台にしたクライム・サスペンス。佐野広実の人気小説を原作に、『君は永遠にそいつらより若い』の吉野竜平監督がメガホンを取る。
海の近くに建つ一軒の日本家屋。そこは、配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター＜おうち＞だ。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている――完璧に考え抜かれた方法で。その連帯は、いつしか境界を越えていく。女たちのサバイブ・クライム・サスペンスが、いま静かに動き出す。
このたび解禁されたのは、紀子（吉岡）と＜おうち＞の出会い、住人たちとの穏やかな日々、そして紀子の決意に満ちた表情や心情を映し出す【ドラマ編】と、その穏やかさとは正反対の＜おうち＞に漂う異様な空気の正体に迫る【サスペンス編】の2種の特報映像だ。
「次は殺されるかもしれない」。夫から暴力を受け、すべてを諦めたかのように憔悴しきった紀子に、シェルターを運営する看護師・路子（美保）が救いの手を差し伸べる。紀子と同じように、恋人や配偶者、家族から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター＜おうち＞。路子と共同運営者の昭江（風吹）、しのぶ（酒井）、奈美（ウイカ）、凛（佐月）の4人が暮らす昔ながらの日本家屋で、紀子は自分の居場所を見つけていく。
しかし、その穏やかな日常の裏には、“特別なルール”が存在していた。昭江の力強くも静かな声で語られる「『持ち回り』に加わらないといけない」という言葉の真意とは。そして、とある事件を追う刑事・薫（奈緒）は、紀子たちとどのように関わり、この閉ざされた共同体の裏側へと迫っていくのか。
2種の映像に共通して刻まれるのは、「私たちは選んだ。壊れないために。壊すために」という言葉。確かな決意を胸にした女性たちによる、サバイブ・クライム・サスペンスの幕開けを予感させる映像となっている。
さらに、女性たちを脅かす存在として、北村匠海、原嘉孝（timelesz）、清水尚弥の出演も新たに解禁された。3人の登場シーンも初公開され、これまでのイメージを覆すような、逸脱した狂気を感じさせる演技にも注目が集まる。
なお、新キャスト3名のコメントや役写真は、公式HP・SNSにて順次公開予定だ。今後の続報にも期待が高まる。
あわせて解禁されたティザービジュアルでは、＜おうち＞の前に並ぶ7人の女性たちの姿を捉えた印象的なカットを使用。静かな佇まいの中に張り詰めた空気が漂い、こちらを睨みつけるような鋭い視線と、「私たちは選んだ。壊れないために。壊すために」というコピーが、彼女たちの選択の先に待つものを想起させる、不穏さと力強さを感じさせるビジュアルとなっている。
映画『シャドウワーク』は、9月25日より全国公開。