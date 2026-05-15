「これはリピするやつ」「また買いたい！」【コストコ】朝食にしたい「パン」

調理の手間を省きたい朝食には、サッと食べやすい「パン」がぴったり。【コストコ】では、朝食として選びたいパンが多数見つかるはず。今回は、コストコマニアも「これはリピするやつ」「また買いたい！」とコメントしているパンをピックアップ。一度食べたらハマってしまうような美味しさに期待大。コーヒーや紅茶と一緒に、手軽なのにちょっと贅沢な、朝食を楽しんでみて。

ごろっとしたゆで玉子を大胆にサンド

ゆで卵がごろっと入った贅沢な「卵ベーコンサンドイッチ」は、朝食にぴったり。刻んだ卵にゆで卵、さらにベーコンが入って、卵の優しい味わいに朝から癒されそうです。インスタグラマー@potipoti212さんは、「これはリピするやつ」とコメント。1パック6個入りと大容量なので、家族みんなでシェアしたい朝食にうってつけです。味変を楽しむなら、チーズをのせるのも良さそう。

ソーセージ & チーズのボリューム感

@potipoti212さんが「ちょっと高いけどまた買いたい！」とコメントしているのは、「ソーセージクロワッサン」。クロワッサンにソーセージをはさみ、チーズやパセリをトッピング。豊かな風味や、しっかりとした食べ応えが楽しめそうです。ちょっとしたご褒美感覚で、味わうのもアリかも。片手で食べられそうな手軽さも、朝には嬉しいポイント。@potipoti212によると「リベイク推奨」とのこと。

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※こちらの記事では@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino