あいのり・桃、ATMでまさかの失敗「もう、ばかすぎる…、信じられない…」 “痛恨ミス”にファン爆笑
恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が、15日までに自身のブログを更新。ATMで起きた“まさかの失敗”を明かし、ファンの笑いを誘っている。
【写真】「お受取りください」表示されたATM画面を公開
13日に「信じられないくらいバカなことをしてしまった…」と題してブログを更新した桃は、「さっき、現金が欲しいなーと思って、お金を下ろそうと思って」と切り出し、「ATMで5万円おろそうとしたら…信じられないくらいバカなことをしました」と報告した。
投稿では、「お受取りください」「5円」と表示されたATM画面の写真を公開。「なんと…5万円じゃなくて、5円引き出してた…。」と、まさかの入力ミスを告白した。
さらに、「手数料、110円…」とつづり、「普通だったら手数料かからないのに、硬貨を含む引き出しの場合手数料かかるらしい…」と説明。思わぬ失敗に「もう、ばかすぎる…、信じられない…」と落ち込みつつも、「でも、ご縁がありますように…ということで。笑」と、5円玉にちなんだ前向きなコメントで締めくくった。
この投稿にファンからは「声に出して笑ってしまいました」「サイコーすぎる!!」「笑わせてくれた桃に感謝（笑）」「朝からクスッと、ほっこりをありがとう」「小銭って、ATMでおろせるんですね！」「お賽銭したらご利益ありそう」など、温かなコメントが多数寄せられている。
桃は2009年2月からアメブロを開設し、2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品のプロデュースも手がけるなど幅広く活動している。2020年に6歳年下の“しょう”さんと再婚し、現在は2児の母として育児にも奮闘している。
【写真】「お受取りください」表示されたATM画面を公開
13日に「信じられないくらいバカなことをしてしまった…」と題してブログを更新した桃は、「さっき、現金が欲しいなーと思って、お金を下ろそうと思って」と切り出し、「ATMで5万円おろそうとしたら…信じられないくらいバカなことをしました」と報告した。
さらに、「手数料、110円…」とつづり、「普通だったら手数料かからないのに、硬貨を含む引き出しの場合手数料かかるらしい…」と説明。思わぬ失敗に「もう、ばかすぎる…、信じられない…」と落ち込みつつも、「でも、ご縁がありますように…ということで。笑」と、5円玉にちなんだ前向きなコメントで締めくくった。
この投稿にファンからは「声に出して笑ってしまいました」「サイコーすぎる!!」「笑わせてくれた桃に感謝（笑）」「朝からクスッと、ほっこりをありがとう」「小銭って、ATMでおろせるんですね！」「お賽銭したらご利益ありそう」など、温かなコメントが多数寄せられている。
桃は2009年2月からアメブロを開設し、2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品のプロデュースも手がけるなど幅広く活動している。2020年に6歳年下の“しょう”さんと再婚し、現在は2児の母として育児にも奮闘している。