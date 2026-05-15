「短っ！」人気女性YouTuber、滞在“1時間半”のディズニーショットに反響「無理、、可愛い たまらん」
ばんばんざいの元メンバーでYouTuberの流那さんは5月14日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを訪れた際の写真を公開しました。
【写真】滞在1時間半のディズニーショット
コメントでは「帽子はじめてみた！！かわいいー！！！」「1時間半短っ！笑 ディズニー羨ましい」「かわいすぎるってなにごと？！」「無理、、可愛い たまらん」「1時間半だけだけど、楽しめたのならよかった！！」「横顔きれい！」などの声が寄せられました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:五六七 八千代)
【写真】滞在1時間半のディズニーショット
「かわいいー！！！」流那さんは「滞在時間1時間半のディズニー それでもめっちゃ楽しめた 途中土砂降り それもまた思い出」 とつづり、6枚の写真を公開。白いキャップにデニムのサロペットを合わせたコーディネートで、パークを満喫するかわいらしい姿を披露しています。
家族でのお出かけショット2日には娘とのお出かけショットを投稿した流那さん。「今日は天気が良かったからみんなで公園に」とつづり1枚の写真と1本の動画を公開しました。ボールを持つ娘を後ろから優しく抱く姿が印象的です。ファンからは「子どもの成長ってほんとにあっという間だね〜」「可愛すぎる」「めっちゃ成長してる」などの声が寄せられました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)