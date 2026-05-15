セ・リーグ２位の阪神はここまで２２勝１５敗１分けと、順調に白星を重ねている。特筆すべきは今季３８試合を戦い、いまだに無得点試合が一度もない点だ。球団では１９８６年に６８試合連続得点を記録しており、３８試合連続得点は４０年ぶりになっている。なぜ、零封負けがないのか−。４人の選手の証言を元に、しぶとく１点を重ねられる要因をひもといた。

重苦しい空気が漂っても、スコアボードに９個のゼロは並ばない。阪神はここまで１２球団唯一、無得点試合がない。攻守の要・中野は「個々がつなぐ意識を持ちながら打席に入っている結果かなと思う」と分析。途中出場がメインの熊谷も「自分が打てば、ということじゃなくて劣勢の時こそ『次につないでいこう』という気持ちが全員に見えている」と証言した。

球団史上、８６年の６９試合目が零封負けの最遅記録となっている。１３日時点でチーム得点１５８と１３犠飛はリーグ最多。２９犠打は同最多タイで、１３６四球は１２球団トップだ。その中で象徴的な試合を挙げたい。

まずは４月５日・広島戦（マツダ）。広島先発・栗林に七回まで散発３安打と苦戦が続いた。だが１点を追う八回に先頭の代打・高寺が中前打。その後、１死一、三塁と好機を広げ、近本の左犠飛で同点とした。

最終的にサヨナラ負けで幕を閉じた一戦。ただ完封ペースの栗林から１点を奪った事実が、打線の粘り強さを物語る。口火を切った高寺は「先頭だったので何とか塁に出ようと。打席によってですけど、基本的に積極性は失わないようにやっている」と明かした。

５月９日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）では０−０の六回１死で佐藤輝が四球で出塁。前川が中前打でつなぎ、一、三塁から木浪の中犠飛で先制点を奪った。試合は敗れたが、ワンチャンスを着実に得点に結び付けていた。

イニング別得点は初回が最多の２７得点。相手先発の立ち上がりを捉え、主導権を握っている。加えて３８試合のうち、５点差以上での敗戦はわずか３試合。８日・ＤｅＮＡ戦は九回に８失点したが、僅差を保つ戦況が多く見られる。中野は「チームとして負けていても“まだまだいけるぞ”という雰囲気の中で、打線としてやれている」と試合中のムードをポジティブに捉えた。

これには移籍１年目の伏見も呼応。「あまりそういう試合（大敗）がないので、粘っておけば、今のタイガース打線だったら逆転できるという部分がチームの中にある」と話し「投手陣も守備も最少失点で頑張ろうという意識はあると思う」とグラウンド上から漂う空気を感じ取っている。

伏見はオリックス時代の２１年にリーグ優勝を経験。同年のオリックスは年間４度しか零封負けがなかった。「（吉田）正尚、杉本、福田、宗と上位打線が固まっていた。そういう意味では今のタイガースとけっこう似ている」と共通項に言及。その上で「みんな自分の役割というか、やるべきことが明確だったかなと思う」と語った。

そして「本当に難しいことをやっているイメージはないですね。みんな自分のやれることをやっている。その確率が高いチーム」と伏見は実感を込めた。個々の粘り腰と凡事徹底の積み重ねが、高い得点力の“源”になっている。（デイリースポーツ阪神担当・向亮祐）