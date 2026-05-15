女性に「遊んでそう」と思われる言動９パターン
人は第一印象が肝心。本当はそうでなくても「遊んでそう」と思われたら、そのイメージを刷新するのはなかなか難しいものです。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者へのアンケートを参考に「女性に『遊んでそう』と思われる言動」をご紹介します。
【１】会ったばかりの女性を「ちゃん」付けで呼ぶ。
「なんか馴れ馴れしくてイヤ。いかにも軽そう」（２０代女性）というように、女性からのウケはイマイチ。親近感を出すために「ちゃん」付けで呼んでも、そのように受け取られない場合も多いようです。「ちゃん」付けで呼ぶのは、何度か会ってからにした方がいいかもしれません。
【２】どんな話でも「今度行こう」と次のデートにつなげるテクがある。
「すぐデートしようとする人は遊び人決定！」（２０代女性）など、警戒心の強い女性もいるようです。次のデートの約束を取り付けることは大事ですが、あまりガツガツせず、まずは純粋に会話を楽しんでみてはどうでしょうか。
【３】カラオケのコールや盛り上げがうますぎる。
「すごく盛り上がる飲み会に行くと『いつものパターンなのかな』と感じる」（２０代女性）などのご意見もあり、盛り上げ上手すぎても女性の信用を勝ち取ることはできないようです。盛り上げが上手い人は、「今日は頑張りすぎちゃった」などとフォローしてはどうでしょうか。
【４】アドレス交換への流れがとても自然である。
「普通に『アドレス交換して』と言われると、軽い人かも、って疑っちゃう」（２０代女性）というご意見多数。女慣れしたような態度は、あまり女性ウケがよくないようです。大げさにためらう演技する必要はありませんが、少しはその素振りを見せた方が信頼されるかもしれません。
【５】会話の中によく女友達の名前が出てくる。
「女の子の話ばかりされると、私も遊ばれてるのかなと思う」（２０代女性）というように、女友達が多いと女性の信用を損なう危険があるようです。「私もたくさんいる女友達の一人？」と嫌な気持ちになるのでしょう。できるだけ女友達の話はしないよう、心がけましょう。
【６】女性が好きそうなお店に詳しすぎる。
「毎回流行の場所に連れて行かれると、遊び慣れてるんだなと思う」（２０代女性）など、男性の気遣いが裏目に出ることもあるようです。女性を喜ばせたい気持ちはわかりますが、毎回流行のデートコースばかりを選ぶのはやめた方がいいかもしれません。
【７】サラッと「かわいいね」などと褒める。
「あまりにも褒め上手だと、バカにされてるのかと思う。言葉が軽い！」（２０代女性）などのご意見多数。日本の女性はあまり褒められ慣れていないので、口がうまい男性を本能的に「危険！」と感じるようです。本心から褒める場合は、二人きりのときに言うなど、気持ちが伝わるように工夫しましょう。
【８】ボディタッチの回数が多く、手慣れている。
「当たり前みたいな感じで触られると気分が悪いし、女慣れした感じがする」（２０代女性）というように、ボディタッチは軽さのバロメータになっているよう。ボディタッチのクセがある人は、誤解されないためにも直した方がいいでしょう。
【９】ひっきりなしに携帯電話が鳴っている。
「誰からの電話？特に夜遅かったりすると、遊んでるんだなと思っちゃう」（２０代女性）というご意見もあり、携帯電話がよく鳴る男性は気を付けた方がよさそう。もし仕事の電話がかかってきそうな日なら、最初から「仕事でトラブルがあって…」などと断っておいた方がいいでしょう。
ほかにも「こんな言動で『遊んでそう』と思われた」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
【１】会ったばかりの女性を「ちゃん」付けで呼ぶ。
「なんか馴れ馴れしくてイヤ。いかにも軽そう」（２０代女性）というように、女性からのウケはイマイチ。親近感を出すために「ちゃん」付けで呼んでも、そのように受け取られない場合も多いようです。「ちゃん」付けで呼ぶのは、何度か会ってからにした方がいいかもしれません。
「すぐデートしようとする人は遊び人決定！」（２０代女性）など、警戒心の強い女性もいるようです。次のデートの約束を取り付けることは大事ですが、あまりガツガツせず、まずは純粋に会話を楽しんでみてはどうでしょうか。
【３】カラオケのコールや盛り上げがうますぎる。
「すごく盛り上がる飲み会に行くと『いつものパターンなのかな』と感じる」（２０代女性）などのご意見もあり、盛り上げ上手すぎても女性の信用を勝ち取ることはできないようです。盛り上げが上手い人は、「今日は頑張りすぎちゃった」などとフォローしてはどうでしょうか。
【４】アドレス交換への流れがとても自然である。
「普通に『アドレス交換して』と言われると、軽い人かも、って疑っちゃう」（２０代女性）というご意見多数。女慣れしたような態度は、あまり女性ウケがよくないようです。大げさにためらう演技する必要はありませんが、少しはその素振りを見せた方が信頼されるかもしれません。
【５】会話の中によく女友達の名前が出てくる。
「女の子の話ばかりされると、私も遊ばれてるのかなと思う」（２０代女性）というように、女友達が多いと女性の信用を損なう危険があるようです。「私もたくさんいる女友達の一人？」と嫌な気持ちになるのでしょう。できるだけ女友達の話はしないよう、心がけましょう。
【６】女性が好きそうなお店に詳しすぎる。
「毎回流行の場所に連れて行かれると、遊び慣れてるんだなと思う」（２０代女性）など、男性の気遣いが裏目に出ることもあるようです。女性を喜ばせたい気持ちはわかりますが、毎回流行のデートコースばかりを選ぶのはやめた方がいいかもしれません。
【７】サラッと「かわいいね」などと褒める。
「あまりにも褒め上手だと、バカにされてるのかと思う。言葉が軽い！」（２０代女性）などのご意見多数。日本の女性はあまり褒められ慣れていないので、口がうまい男性を本能的に「危険！」と感じるようです。本心から褒める場合は、二人きりのときに言うなど、気持ちが伝わるように工夫しましょう。
【８】ボディタッチの回数が多く、手慣れている。
「当たり前みたいな感じで触られると気分が悪いし、女慣れした感じがする」（２０代女性）というように、ボディタッチは軽さのバロメータになっているよう。ボディタッチのクセがある人は、誤解されないためにも直した方がいいでしょう。
【９】ひっきりなしに携帯電話が鳴っている。
「誰からの電話？特に夜遅かったりすると、遊んでるんだなと思っちゃう」（２０代女性）というご意見もあり、携帯電話がよく鳴る男性は気を付けた方がよさそう。もし仕事の電話がかかってきそうな日なら、最初から「仕事でトラブルがあって…」などと断っておいた方がいいでしょう。
ほかにも「こんな言動で『遊んでそう』と思われた」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）